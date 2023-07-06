ОФИЦИАЛЬНО. Беседин подписал контракт с клубом из Казахстана

Футбольный клуб «Ордабасы» сообщил, что подписал контракт с нападающим сборной Украины Артемом Бесединым. Детали трудового соглашения не сообщаются.

Ранее киевское «Динамо» сообщило о расставании с футболистом, который получил статус свободного агента. В составе киевлян он выиграл два титула чемпиона Украины, 2 Суперкубка Украины и Кубок Украины. На его счету 19 матчей и 2 гола в составе национальной сборной нашей страны.

Вторую половину прошлого сезона Артем провел в аренде в команде «Омония» из Кипра.

ФК «Ордабасы» идет на втором месте в чемпионате Казахстана после 14 сыгранных матчей.

Сообщалось, что Евгений Макаренко рассматривает вариант перехода в «Ордабасы».