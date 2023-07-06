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Украина. Премьер лига
06 июля 2023, 11:59 | Обновлено 06 июля 2023, 12:02
1036
5

ОФИЦИАЛЬНО. Беседин подписал контракт с клубом из Казахстана

Украинский форвард продолжит карьеру в клубе «Ордабасы» из Шимкента

06 июля 2023, 11:59 | Обновлено 06 июля 2023, 12:02
1036
5
ОФИЦИАЛЬНО. Беседин подписал контракт с клубом из Казахстана
ФК Динамо Киев. Артем Беседин

Футбольный клуб «Ордабасы» сообщил, что подписал контракт с нападающим сборной Украины Артемом Бесединым. Детали трудового соглашения не сообщаются.

Ранее киевское «Динамо» сообщило о расставании с футболистом, который получил статус свободного агента. В составе киевлян он выиграл два титула чемпиона Украины, 2 Суперкубка Украины и Кубок Украины. На его счету 19 матчей и 2 гола в составе национальной сборной нашей страны.

Вторую половину прошлого сезона Артем провел в аренде в команде «Омония» из Кипра.

ФК «Ордабасы» идет на втором месте в чемпионате Казахстана после 14 сыгранных матчей.

Сообщалось, что Евгений Макаренко рассматривает вариант перехода в «Ордабасы».

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Артем Беседин Ордабасы трансферы трансферы УПЛ чемпионат Казахстана по футболу
Источник Instagram
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Комментарии 5
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avk2307
Ох и занесло ж его....
Климат в Шымкенте не лучший.
Но будет к Шацких в Ташкент на выходных на плов ездить...
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0
Злий Глобинець
А як же травма, як же "Бєсєдін прийшов до Суркіса на костилях"? Брехали? Якби була серйозна травма, то другий клуб Казахстану не підписував би. І не така вже й слабка їхня ліга. Не виключено, що Бєсєдін там заграє і втре носа Динамо.
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0
Lex Aries
От буде смішно як заграє)
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0
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anacreon
А стільки років ця безтолоч сидів у Динамо і займав місце якого умовного молодого Ваната, який би міг розвинутися в корисного футболіста, якби мав багато ігрового часу. Але тримали Беседіна. А молодь з академії по орендах.
В решта решт коли виставили, то тільки Казахстан підібрав. І це основний гравець Динамо.
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