ОФИЦИАЛЬНО. Беседин подписал контракт с клубом из Казахстана
Украинский форвард продолжит карьеру в клубе «Ордабасы» из Шимкента
Футбольный клуб «Ордабасы» сообщил, что подписал контракт с нападающим сборной Украины Артемом Бесединым. Детали трудового соглашения не сообщаются.
Ранее киевское «Динамо» сообщило о расставании с футболистом, который получил статус свободного агента. В составе киевлян он выиграл два титула чемпиона Украины, 2 Суперкубка Украины и Кубок Украины. На его счету 19 матчей и 2 гола в составе национальной сборной нашей страны.
Вторую половину прошлого сезона Артем провел в аренде в команде «Омония» из Кипра.
ФК «Ордабасы» идет на втором месте в чемпионате Казахстана после 14 сыгранных матчей.
Сообщалось, что Евгений Макаренко рассматривает вариант перехода в «Ордабасы».
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