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Украина. Премьер лига
27 июня 2023, 14:32 | Обновлено 27 июня 2023, 14:34
2812
11

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подтвердило уход Беседина

Игрок получил статус свободного агента

27 июня 2023, 14:32 | Обновлено 27 июня 2023, 14:34
2812
11
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подтвердило уход Беседина
ФК Динамо Киев. Артем Беседин

«Динамо» сообщило, что клуб и нападающий Артем Беседин достигли соглашения о расторжении контракта, игрок получил статус свободного агента.

27-летний игрок дебютировал в первой команде «Динамо» в марте 2016 года, а всего сыграл 143 матча и забил 35 голов во всех турнирах за «бело-синих«.

В составе «Динамо» Беседин выиграл два титула чемпиона Украины, 2 Суперкубка Украины и Кубок Украины. На его счету 19 матчей и 2 гола в составе национальной сборной нашей страны.

Вторую половину прошлого сезона Артем провел в аренде в команде «Омония» из Кипра.

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Динамо Киев трансферы свободный агент Артем Беседин трансферы УПЛ
Источник ФК Динамо Киев
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Комментарии 11
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Serhii P.
Нехай подякує Суркісу, що так довго платив йому зарплату за ніщо. Знадобиться в амбітному клубі 2-ї ліги.
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+4
Vitason
Давно пора, откровенно никакой,7 лет в Динамо неплохо бабок срубил,его игра для Динамо очень слабой была, теперь пускай хоть в Минай
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+2
AK.228
Поздоровляю дінамо😁👍👍
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0
Муґунот Уух
Была без радостей любовь
Разлука будет без печали
(с)
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0
Кепа Ларисабродяга
ого... ну это прогресс конечно, суркис младший умнеет на глазах...
Ответить
0
Кепа Ларисабродяга
покинул клуб и поехал бухать?
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0
Maks23
И это..правильное решение..
Ответить
0
Vitason
Устроиться
Ответить
0
Batya
Ще не раз забиватиме у ворота Динамо.
Ответить
0
mastorent
в Полесье можно
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-1
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