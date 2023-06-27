ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подтвердило уход Беседина

«Динамо» сообщило, что клуб и нападающий Артем Беседин достигли соглашения о расторжении контракта, игрок получил статус свободного агента.

27-летний игрок дебютировал в первой команде «Динамо» в марте 2016 года, а всего сыграл 143 матча и забил 35 голов во всех турнирах за «бело-синих«.

В составе «Динамо» Беседин выиграл два титула чемпиона Украины, 2 Суперкубка Украины и Кубок Украины. На его счету 19 матчей и 2 гола в составе национальной сборной нашей страны.

Вторую половину прошлого сезона Артем провел в аренде в команде «Омония» из Кипра.