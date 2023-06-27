Украина. Премьер лига27 июня 2023, 13:10 | Обновлено 27 июня 2023, 13:55
3056
14
Беседин получил статус свободного агента
Артем больше не явялется игроком киевского «Динамо»
27 июня 2023, 13:10 | Обновлено 27 июня 2023, 13:55
3056
14
Нападающий киевского «Динамо» Артем Беседин получил статус свободного агента.
Об этом рассказал президент столичного клуба Игорь Суркис.
«Артем пришел ко мне на костылях – он лечится после тяжелой травмы. Мы поговорили и несмотря на долгосрочный контракт с «Динамо», договорились о том, что он получит статус свободного агента. Желаю ему удачи!», – сказал Суркис.
Читайте также:Сезон-катастрофа. Что Динамо дальше делать с Бесединым?
Вторую часть прошлого сезона Беседин провел в «Омонии» на правах аренды.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 26 июня 2023, 14:59 7
Блогер Sport.ua Сергей Тищенко размышляет над тем, кто заменит Патрика ван Леувена
Футбол | 27 июня 2023, 09:51 8
Издание The Athletic пытается ответить на самый актуальный вопрос современного футбола
Футбол | 27.06.2023, 11:15
Футбол | 26.06.2023, 19:06
Футбол | 26.06.2023, 17:05
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
26.06.2023, 17:28 64
26.06.2023, 13:28 4
26.06.2023, 17:13 23
25.06.2023, 20:05 10
25.06.2023, 15:55 1
Футбол
25.06.2023, 23:50 20
25.06.2023, 19:55 1
Все-го хоро-шего