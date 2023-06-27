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  4. Беседин получил статус свободного агента
Украина. Премьер лига
27 июня 2023, 13:10 | Обновлено 27 июня 2023, 13:55
3056
14

Беседин получил статус свободного агента

Артем больше не явялется игроком киевского «Динамо»

27 июня 2023, 13:10 | Обновлено 27 июня 2023, 13:55
3056
14
Беседин получил статус свободного агента
ФК Динамо Киев. Артем Беседин

Нападающий киевского «Динамо» Артем Беседин получил статус свободного агента.

Об этом рассказал президент столичного клуба Игорь Суркис.

«Артем пришел ко мне на костылях – он лечится после тяжелой травмы. Мы поговорили и несмотря на долгосрочный контракт с «Динамо», договорились о том, что он получит статус свободного агента. Желаю ему удачи!», – сказал Суркис.

Вторую часть прошлого сезона Беседин провел в «Омонии» на правах аренды.

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Динамо Киев Артем Беседин свободный агент трансферы трансферы УПЛ
Источник ТаТоТаке
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Комментарии 14
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SandroKing
Ну Суркис его и так долго держал. Так что обижаться не на что.
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+5
Barlowold
Красава, зміг добитися безперешкодного переходу до ФК Звягель
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+4
romanchik.8409
Посмотрите в условной Зоре будет хорошим игроком 
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+2
naverland
Давно пора, следующий Супряга
Ответить
+1
Vitaliy Konokrad
лнз і полісся он збирають усяких збитих льотчіків і майже льотчіків, так що без клубу сидіти не буде
Ответить
+1
Alex T
Вот так несподіванка 
Ответить
0
Batya
Вангую, що ще не раз забиватиме голи  у ворота Динамо.
Ответить
0
Yass
Випхали з Динамо на панель, щоб зарплату не платити
Ответить
0
umnuy2
грузчиком в атб
Ответить
0
Xzibit11
Неужели?
Все-го хоро-шего
Ответить
0
Вячеслав Середа
А мог бы стать очередным динамовским сердцем!
Ответить
-1
Злий Глобинець
Шож так негарно, і з ким, з динамівською легендою?
Ответить
-1
acfred
Отаке.... футболіст на милицях і всьо.... ? 
Ответить
-2
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