Нападающий киевского «Динамо» Артем Беседин получил статус свободного агента.

Об этом рассказал президент столичного клуба Игорь Суркис.

«Артем пришел ко мне на костылях – он лечится после тяжелой травмы. Мы поговорили и несмотря на долгосрочный контракт с «Динамо», договорились о том, что он получит статус свободного агента. Желаю ему удачи!», – сказал Суркис.

Вторую часть прошлого сезона Беседин провел в «Омонии» на правах аренды.