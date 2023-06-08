Сезон-катастрофа. Что Динамо дальше делать с Бесединым?

В январе нынешнего года киевское «Динамо» решилось на поступок, о котором многие месяцы, если не годы, руководство киевского клуба просили болельщики команды – отпустило в другой клуб форварда Артема Беседина. Что правда, речь шла только об аренде до конца сезона в кипрскую «Омонию», причем без опции на выкуп. Тогда агент футболиста Константин Нестеренко в общении с журналистами заявил, что его клиент оценивает вояж на Кипр как «промежуточный этап» и «возможность перезагрузиться, сменить обстановку».

О том, что для карьеры Беседина возможность перезагрузиться критически необходима уже по ходу сезона-2022/23 начали буквально «кричать» даже статистические показатели. Дело в том, что к зимней паузе в украинской Премьер-лиге форвард подошел с 9 сыгранными матчами в рамках чемпионата, в которых он сумел отличиться лишь 1 результативной передачей. В еврокубках же Беседин и вовсе провалился – в 11 матчах (в рамках квалификации Лиги чемпионов и основной сетки Лиги Европы) не только не забивал, но и не ассистировал…

Провалом конкурента по линии нападения в «Динамо» на полную воспользовался 21-летний Владислав Ванат. Он как раз вернулся в Киев из аренды в «Черноморце», но последовавшее полномасштабное вторжение российских оккупантов на территорию Украины привело к фактической отмене проведения второго круга чемпионата-2021/22, а вместе с тем – к размыванию перспектив молодого форварда в рядах «бело-синих».

Очевидно, что главный тренер «Динамо» Мирча Луческу в преддверии старта нового сезона не принял для себя окончательного решения, кто же достоин роли основного центрфорварда команды – Беседин или Ванат. Но неудачный старт Артема буквально подтолкнул опытного румына к тому, чтобы большую ставку сделать на Владислава, а когда тот отблагодарил за доверие забитыми мячами (на счету Ваната 12 голов в 25 поединках УПЛ-2022/23), то стал уже вопрос: что делать с Бесединым?

В итоге руководство «Динамо» решило отправить Беседина в заграничный клуб на правах аренды без опции выкупа. Поговаривали о вариантах в Турции, но что-то там не срослось, и Артем оказался на Кипре. Казалось бы, более подходящего места для перезагрузки вряд ли можно и найти – неплохой климат; относительно небольшая удаленность от родины; чемпионат, который нельзя называть невероятно интенсивным и сложным, но в котором ценится борьба и умение цепляться за мячи, что является сильной стороной Беседина. В конце концов, где же еще демонстрировать свою голевую состоятельность, если не на Кипре?

Но все настолько логично и правильно выглядело только на бумаге. На практике Артем Беседин абсолютно не впечатлил своим непродолжительным отрезком карьеры в «Омонии». На счету украинского форварда оказалось 12 матчей в рамках тамошней Лиги CYTA, в которых он отличился 1 забитым мячом и 1 результативной передачей. Хуже всего то, что остальная статистика Беседина, по которой также можно судить о полезности футболиста для команды, также оказалась крайне далекой от «мира фантастики»…

Судите сами: на Кипре Беседину удалось лишь незначительно нарастить показатель общего количества действий на поле в пересчете на один матч и его эффективность – с 53 ТТД за 90 минут до 56 (эффективность – с 40% до 42%). Да, в «Омонии» украинский нападающий стал в полтора раза чаще пробивать по воротам соперников (1,1 удара за игру вместо 0,7 в «Динамо), и даже существенно улучшил показатель точности (с нуля до 30%), однако это все равно далеко не те показатели, о которых можно вести речь и соглашаться, что вояж на Кипр реально оказался полезен для карьеры Артема.

В «Омонии» Беседин был реже задействован именно в командных действиях. Это проявляется через уменьшение показателей выполненных и полученных передач. Также у Артема резко снизилось количество касаний в штрафной соперника (с 2,8 в «Динамо» в первой части сезона до 1,6 в «Омонии» – во второй).

А вот где Беседин прогнозируемо продемонстрировал положительную динамику к росту статистических показателей, так это в борьбе за мяч (с 18,2 до 25,3, если говорить о единоборствах на земле, и с 3,7 до 6,8, если речь идет о верховых дуэлях). Этого в рамках кипрской Лиги CYTA от Артема и стоило ожидать, но в целом такой рост, учитывая относительно невысокий показатель полученных передач от партнеров, говорит, скорее, не в пользу качества футбола всей «Омонии», ведь украинскому нападающему приходилось самостоятельно пытаться выгрызать мяч у соперника, вместо того, чтобы более активно действовать на завершающих фазах (здесь вспоминаем и об уменьшении в статистике Артема на Кипре показателя касаний в штрафной соперника).

Еще одним очень существенным статистическим аспектом, мимо которого категорически нельзя пройти является существенный рост потерь мяча, который произошел с Бесединым после переезда из УПЛ в Лигу CYTA. Если в первой части сезона за «Динамо» Артем в среднем за 90 минут допускал 9,4 потерь мяча, то после переезда на остров этот показатель у него вырос до 12,2. Если равняться на топовых исполнителей в этом амплуа, то у нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда, например, в текущем сезоне показатель потерь в официальных матчах составляет всего 6,7, то есть почти вдвое меньше, нежели у Беседина на Кипре…

Вряд ли стоит говорить, что вовсе не ради таких результатов Беседин соглашался ехать на Кипр, а «Динамо» отправляло своего форварда в аренду в «Омонию». Поэтому неудивительно, что киприоты даже и заикаться не попытались о том, чтобы как-то продлить сотрудничество с украинцем. К тому же, под конец выступлений за команду из Никосии с Артемом произошло еще одно неприятное событие, которое позволяет твердо характеризовать сезон-2022/23 в карьере форварда емким, но неприятным словом – «катастрофа».

В третьей декаде мая стало известно, что Беседин получил повреждение крестообразных связок колена. По предварительным данным, Артем больше не сыграет в текущем календарном году, а более конкретной информации стоит ожидать, вероятно, уже после того, как форварда осмотрят медики «Динамо», потому как фокусироваться на восстановлении украинца их коллегам из «Омонии» в аспекте истекающего договора аренды, попросту нет надобности. Именно поэтому в кипрской прессе сейчас сложно найти сведения о том, является ли нынешнее повреждение Беседина рецидивом, ведь ранее с коленом форвард «Динамо» уже мучался в 2019 и 2021 годах…

Что «Динамо» и Беседину делать дальше? Вопрос, ответ на который, кажется, буквально лежит на поверхности – пока только ждать. Сперва форварду нужно вновь вернуться на зеленый газон, причем без боязни вступать в стыки и единоборства, где Артем всегда проявляет себя весьма неплохо, а уже затем самому игроку и киевскому клубу предстоит принять окончательное решение.

Контракт Беседина с «Динамо» истекает в конце 2024 года, и в ближайшее время, по абсолютно объективным причинам, ни о каком интересе к форварду со стороны других клубов и речи быть не может. После возвращения в игру у Артема будет крайне непродолжительный отрезок, чтобы заявить о себе – ориентировочно речь идет о второй части следующего сезона. Летом 2024-го у Беседина будет всего полгода до истечения контракта с «бело-синими», а это критический момент, к которому стороны должны подходить с полным пониманием того, как события могут развиваться в дальнейшем.

Также важно учитывать, что через год у «Динамо», вероятно, сменится главный тренер. Мирча Луческу имеет трудовое соглашение до лета 2024-го, после чего, учитывая возраст и ряд проблем со здоровьем, можно предполагать, что румынский специалист все-таки решит уйти от активной и ежедневной работы в футболе. Кто окажется на его месте, и будет ли новый наставник заинтересован в 28-летнем на тот момент Беседине – вопрос из вопросов… Впрочем, с такой статистикой как в двух последних сезонах в рамках УПЛ (5 голов в 21 матче) Беседину будет крайне тяжело оказаться востребованным в его нынешней команде. Тем более, что у киевлян есть не только Ванат, но и считавшийся ранее невероятно талантливым Супряга, а еще – молодой Игорь Горбач, который отличился 12 забитыми мячами в 23 поединках юношеского чемпионата Украины-2022/23, и наверняка заслужил шанс попробовать силы в первой команде.