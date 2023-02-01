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Украина. Премьер лига
01 февраля 2023, 13:30 | Обновлено 01 февраля 2023, 13:38
805
2

Агент Беседина: «Задача Артема – перезагрузиться и вернуться в Динамо»

Форварда ждут в Киеве

01 февраля 2023, 13:30 | Обновлено 01 февраля 2023, 13:38
805
2
Агент Беседина: «Задача Артема – перезагрузиться и вернуться в Динамо»
ФК Динамо Киев. Артем Беседин

Форвард «Динамо» Артем Беседин перебрался в кипрскую «Омонию» на правах аренды, которая рассчитана до конца нынешнего сезона. Агент игрока Константин Нестеренко рассказал подробности.

– Аренда Беседина в «Омонию» – даже не полугодичная. Она рассчитана до конца сезона, по факту это даже меньше, чем полгода. Это промежуточный этап, возможность для Артема перезагрузиться, сменить обстановку на время.

– Мирча Луческу общался с Бесединым перед его отъездом в «Омонию»? Он ждет возвращения Артема?

– Да, конечно. Аренда была согласована и с президентом клуба, и с тренерским штабом. По-другому и быть не может. Это обоюдный процесс.

Все надеются, что Артем вернется и будет снова радовать болельщиков. Не секрет, что последние полгода ему не удались. Поэтому перед ним сейчас стоит задача – вернуться в «Динамо» более сильным.

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Динамо Киев Артем Беседин Омония Константин Нестеренко
Источник FanDay
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