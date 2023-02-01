Агент Беседина: «Задача Артема – перезагрузиться и вернуться в Динамо»

Форвард «Динамо» Артем Беседин перебрался в кипрскую «Омонию» на правах аренды, которая рассчитана до конца нынешнего сезона. Агент игрока Константин Нестеренко рассказал подробности.

– Аренда Беседина в «Омонию» – даже не полугодичная. Она рассчитана до конца сезона, по факту это даже меньше, чем полгода. Это промежуточный этап, возможность для Артема перезагрузиться, сменить обстановку на время.

– Мирча Луческу общался с Бесединым перед его отъездом в «Омонию»? Он ждет возвращения Артема?

– Да, конечно. Аренда была согласована и с президентом клуба, и с тренерским штабом. По-другому и быть не может. Это обоюдный процесс.

Все надеются, что Артем вернется и будет снова радовать болельщиков. Не секрет, что последние полгода ему не удались. Поэтому перед ним сейчас стоит задача – вернуться в «Динамо» более сильным.