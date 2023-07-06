Макаренко рассматривает вариант перехода в Ордабасы

Украинский полузащитник Евгений Макаренко рассматривает вариант перехода в казахстанский «Ордабасы».

Хавбек ранее искал возможности трудоустройства в клубах Восточной Европе или Турции. Однако сейчас у Евгения нет предложений в этом регионе, которые его бы удовлетворили.

Украинец вошел в сферу интересов «Ордабасы». В конце сезона Макаренко покинул венгерский «Фехервар», за который выступал с 2021 года. В прошедшем сезоне украинец забил два гола и отдал четыре ассиста в 23 матчах.

В Украине Евгений Макаренко выступал за «Динамо» и «Говерлу». В его активе также 15 матчей за сборную Украины, в составе которой, в том числе, он играл на Евро-2020.

«Ордабасы» занимает второе место в чемпионате Казахстана. В следующем матче команда сыграет с «Астаной» 6 июля в Кубке Казахстана.