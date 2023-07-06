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06 июля 2023, 07:19 | Обновлено 06 июля 2023, 07:21
207
0

Макаренко рассматривает вариант перехода в Ордабасы

Хавбек не имеет предложений из Восточной Европы или Турции, которые могли бы его удовлетворить

06 июля 2023, 07:19 | Обновлено 06 июля 2023, 07:21
207
0
Макаренко рассматривает вариант перехода в Ордабасы
ФК Фехервар. Евгений Макаренко

Украинский полузащитник Евгений Макаренко рассматривает вариант перехода в казахстанский «Ордабасы».

Хавбек ранее искал возможности трудоустройства в клубах Восточной Европе или Турции. Однако сейчас у Евгения нет предложений в этом регионе, которые его бы удовлетворили.

Украинец вошел в сферу интересов «Ордабасы». В конце сезона Макаренко покинул венгерский «Фехервар», за который выступал с 2021 года. В прошедшем сезоне украинец забил два гола и отдал четыре ассиста в 23 матчах.

В Украине Евгений Макаренко выступал за «Динамо» и «Говерлу». В его активе также 15 матчей за сборную Украины, в составе которой, в том числе, он играл на Евро-2020.

«Ордабасы» занимает второе место в чемпионате Казахстана. В следующем матче команда сыграет с «Астаной» 6 июля в Кубке Казахстана.

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Евгений Макаренко Ордабасы трансферы
Источник Sportarena
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