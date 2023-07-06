Украина. Премьер лига06 июля 2023, 01:59 | Обновлено 06 июля 2023, 02:07
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ОФИЦИАЛЬНО. Наумец стал игроком черкасского клуба ЛНЗ
Ранее 24-летний полузащитник играл за харьковский «Металлист»
06 июля 2023, 01:59 | Обновлено 06 июля 2023, 02:07
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Черкасский клуб ЛНЗ объявил, что новичком клуба стал 24-летний хавбек Владислав Наумец.
Футболист присоединился к ЛНЗ на правах свободного агента. По неофициальным данным, контракт подписан на два года.
24-летний полузащитник является воспитанником луганской «Зари» и киевского «Динамо».
Во второй части прошлого сезона Наумец играл за харьковский «Металлист». Весной он провел за команду 15 матчей.
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