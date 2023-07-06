ОФИЦИАЛЬНО. Наумец стал игроком черкасского клуба ЛНЗ

Черкасский клуб ЛНЗ объявил, что новичком клуба стал 24-летний хавбек Владислав Наумец.

Футболист присоединился к ЛНЗ на правах свободного агента. По неофициальным данным, контракт подписан на два года.

24-летний полузащитник является воспитанником луганской «Зари» и киевского «Динамо».

Во второй части прошлого сезона Наумец играл за харьковский «Металлист». Весной он провел за команду 15 матчей.