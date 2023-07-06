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Украина. Премьер лига
06 июля 2023, 01:59 | Обновлено 06 июля 2023, 02:07
107
0

ОФИЦИАЛЬНО. Наумец стал игроком черкасского клуба ЛНЗ

Ранее 24-летний полузащитник играл за харьковский «Металлист»

06 июля 2023, 01:59 | Обновлено 06 июля 2023, 02:07
107
0
ОФИЦИАЛЬНО. Наумец стал игроком черкасского клуба ЛНЗ
ФК ЛНЗ. Владислав Наумец

Черкасский клуб ЛНЗ объявил, что новичком клуба стал 24-летний хавбек Владислав Наумец.

Футболист присоединился к ЛНЗ на правах свободного агента. По неофициальным данным, контракт подписан на два года.

24-летний полузащитник является воспитанником луганской «Зари» и киевского «Динамо».

Во второй части прошлого сезона Наумец играл за харьковский «Металлист». Весной он провел за команду 15 матчей.

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Владислав Наумец ЛНЗ Черкассы трансферы УПЛ трансферы Металлист Харьков
Источник ФК ЛНЗ
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