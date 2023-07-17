Украина. Премьер лига17 июля 2023, 16:31 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Минай подписал 32-летнего украинского защитника
Игорь Солдат подписал контракт с клубом на 1 год
17 июля 2023, 16:31 |
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Украинский футбольный клуб «Минай» официально объявил о подписании контракта с 32-летним украинским защитником Игорем Солдатом.
Контракт рассчитан на 1 сезон. В июне футболист покинул черкасский ЛНЗ, за который выступал в прошлом сезоне.
В кампании 2022/23 на счету Солдата 1 гол и 3 ассиста в 22 матчах.
В течение карьеры Игорь также играл за алчевскую «Сталь», «Горняк», «Десну», «Ингулец» и «Верес».
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"Минай мобілізував 32-річного Солдата", краще б так написали))
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