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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Минай подписал 32-летнего украинского защитника
Украина. Премьер лига
17 июля 2023, 16:31 |
1010
1

ОФИЦИАЛЬНО. Минай подписал 32-летнего украинского защитника

Игорь Солдат подписал контракт с клубом на 1 год

17 июля 2023, 16:31 |
1010
1
ОФИЦИАЛЬНО. Минай подписал 32-летнего украинского защитника
ФК Минай. Игорь Солдат

Украинский футбольный клуб «Минай» официально объявил о подписании контракта с 32-летним украинским защитником Игорем Солдатом.

Контракт рассчитан на 1 сезон. В июне футболист покинул черкасский ЛНЗ, за который выступал в прошлом сезоне.

В кампании 2022/23 на счету Солдата 1 гол и 3 ассиста в 22 матчах.

В течение карьеры Игорь также играл за алчевскую «Сталь», «Горняк», «Десну», «Ингулец» и «Верес».

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Источник ФК Минай
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Allegro_Barbaro
"Минай мобілізував 32-річного Солдата", краще б так написали))
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