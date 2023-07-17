ОФИЦИАЛЬНО. Минай подписал 32-летнего украинского защитника

Украинский футбольный клуб «Минай» официально объявил о подписании контракта с 32-летним украинским защитником Игорем Солдатом.

Контракт рассчитан на 1 сезон. В июне футболист покинул черкасский ЛНЗ, за который выступал в прошлом сезоне.

В кампании 2022/23 на счету Солдата 1 гол и 3 ассиста в 22 матчах.

В течение карьеры Игорь также играл за алчевскую «Сталь», «Горняк», «Десну», «Ингулец» и «Верес».