Шаран определился с новичками Миная
Команду усилили три исполнителя
Как стало известно Sport.ua, очередными летними новичками «Миная» станут вратарь Илья Ольховой («Львов»), защитник Игорь Солдат («ЛНЗ») и полузащитник Артур Ременяк («Львов»). Они выдержали испытание смотринами, и главный тренер Владимир Шаран дал «добро» на подписание с ними контрактов.
Но на этом работа на трансферном рынке в «Минае» не завершается. Уже есть договоренность с игроком, который приедет сразу на подписание контракта, еще несколько потенциальных новобранцев появятся в расположении команды в ближайшие дни для просмотра. Хотя время уже поджимает.
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