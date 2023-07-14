Шаран определился с новичками Миная

Как стало известно Sport.ua, очередными летними новичками «Миная» станут вратарь Илья Ольховой («Львов»), защитник Игорь Солдат («ЛНЗ») и полузащитник Артур Ременяк («Львов»). Они выдержали испытание смотринами, и главный тренер Владимир Шаран дал «добро» на подписание с ними контрактов.

Но на этом работа на трансферном рынке в «Минае» не завершается. Уже есть договоренность с игроком, который приедет сразу на подписание контракта, еще несколько потенциальных новобранцев появятся в расположении команды в ближайшие дни для просмотра. Хотя время уже поджимает.