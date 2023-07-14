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Украина. Премьер лига
14 июля 2023, 12:18 |
689
0

Шаран определился с новичками Миная

Команду усилили три исполнителя

14 июля 2023, 12:18 |
689
0
Шаран определился с новичками Миная
ФК Львов. Артур Ременяк

Как стало известно Sport.ua, очередными летними новичками «Миная» станут вратарь Илья Ольховой («Львов»), защитник Игорь Солдат («ЛНЗ») и полузащитник Артур Ременяк («Львов»). Они выдержали испытание смотринами, и главный тренер Владимир Шаран дал «добро» на подписание с ними контрактов.

Но на этом работа на трансферном рынке в «Минае» не завершается. Уже есть договоренность с игроком, который приедет сразу на подписание контракта, еще несколько потенциальных новобранцев появятся в расположении команды в ближайшие дни для просмотра. Хотя время уже поджимает.

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Минай Илья Ольховой Игорь Солдат Артур Ременяк трансферы трансферы УПЛ инсайд Владимир Шаран
Источник Sport.ua
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