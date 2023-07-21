Колос подписал молдавского защитника

Ковалевский «Колос» подписал 19-летнего центрального защитника Каталина Кукоша.

В клубе УПП Кукош будет выступать под вторым номером. У игрока есть гражданство Молдовы и Румынии.

Кукош – воспитанник «Зимбру», за который сыграл семь матчей. Также на его счету пять игр за молодежные сборные Молдовы (U-20 и U-21).