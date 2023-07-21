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Украина. Премьер лига
21 июля 2023, 13:40 | Обновлено 21 июля 2023, 14:39
359
0

Колос подписал молдавского защитника

Новичком клуба стал Каталин Кукош

21 июля 2023, 13:40 | Обновлено 21 июля 2023, 14:39
359
0
Колос подписал молдавского защитника
ФК Колос Ковалевка. Каталин Кукош

Ковалевский «Колос» подписал 19-летнего центрального защитника Каталина Кукоша.

В клубе УПП Кукош будет выступать под вторым номером. У игрока есть гражданство Молдовы и Румынии.

Кукош – воспитанник «Зимбру», за который сыграл семь матчей. Также на его счету пять игр за молодежные сборные Молдовы (U-20 и U-21).

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Колос Ковалевка трансферы трансферы УПЛ
Источник ФК Колос Ковалевка
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