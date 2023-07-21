Украина. Премьер лига21 июля 2023, 13:40 | Обновлено 21 июля 2023, 14:39
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Колос подписал молдавского защитника
Новичком клуба стал Каталин Кукош
21 июля 2023, 13:40 | Обновлено 21 июля 2023, 14:39
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Ковалевский «Колос» подписал 19-летнего центрального защитника Каталина Кукоша.
В клубе УПП Кукош будет выступать под вторым номером. У игрока есть гражданство Молдовы и Румынии.
Кукош – воспитанник «Зимбру», за который сыграл семь матчей. Также на его счету пять игр за молодежные сборные Молдовы (U-20 и U-21).
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