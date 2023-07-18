ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал контракты с двумя новичками

Одесский «Черноморец» усилил свой состав двумя игроками. Футболистами клуба стали 20-летний вингер Евгений Данилюк, а также 19-летний центральный защитник / полузащитник Никита Ситников.

Евгений Данилюк родился 12 января 2003 года в Ланчине (Ивано-Франковская область). Рост – 174 см, вес – 64 кг. Воспитанник СДЮСШОР «Прикарпатье» Ивано-Франковск. Играл в командах: «Прикарпатье» U-19, «Колос» Ковалевка U-19, ФК «Ольховцы». В чемпионате УПЛ среди юношеских команд провел 33 матча, забил 6 голов.

Никита Сытников родился 23 июня 2004 года в Днепропетровске. Рост – 186 см, вес – 73 кг. Учился футболу в детско-юношеских школах Днепра: Лидер, АФК Днепр-2004, Днепр и ДВУФК. С 2021 года играл в ФК «Александрия» U-19: 47 матчей, 3 гола. Непродолжительное время выступал за «Легию» Варшава U-19 (Польша) в 2022 году. Вызывался в юношескую сборную Украины U-16.