Источник: Черноморец близок к подписанию форварда сборной Панамы

Одесский футбольный клуб «Черноморец» близок к подписанию 28-летнего панамского форварда Альфредо Стефенса.

Об этом сообщает «ТаТоТаке». Стефенс является основным нападающим сборной Панамы, за которую выступает с 2012 года. За это время он провел 23 матча, в которых отметился 1 голом.

Последним клубом Альфредо был венесуэльский «Пуэрто-Кавельо». В 2023 году он отметился 4 голами в 13 матчах.

Источник утверждает, что Альфердо Стефенс станет не последним легионером, который может усилить «моряков» этим летом.