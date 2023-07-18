Источник: Черноморец близок к подписанию форварда сборной Панамы
Альфредо Стефенс может подписать контракт с одесским клубом
Одесский футбольный клуб «Черноморец» близок к подписанию 28-летнего панамского форварда Альфредо Стефенса.
Об этом сообщает «ТаТоТаке». Стефенс является основным нападающим сборной Панамы, за которую выступает с 2012 года. За это время он провел 23 матча, в которых отметился 1 голом.
Последним клубом Альфредо был венесуэльский «Пуэрто-Кавельо». В 2023 году он отметился 4 голами в 13 матчах.
Источник утверждает, что Альфердо Стефенс станет не последним легионером, который может усилить «моряков» этим летом.
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