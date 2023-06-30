Украина. Премьер лига30 июня 2023, 16:28 |
822
0
Вернутся в Динамо и Шахтер. Три игрока покидают Александрию
Бондаренко, Билошевский и Волошин возвращаются в свои команды
30 июня 2023, 16:28 |
822
0
«Александрия» объявила о том, что три игрока покидают команду после завершения срока их арендных соглашений.
В состав «Динамо» вернутся хавбеки Богдан Билошевский и Викентий Волошин, а в «Шахтер» отправится защитник Валерий Бондаренко. Волошин провел за команду 18 матчей, Билошевский принял участие в трех матчах, а Бондаренко отыграл 15 матчей.
Ранее клуб попрощался с Эмилем Мустафаевым, Андреем Цуриковым и Олегом Кожушко.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 29 июня 2023, 18:56 23
Украинка остановилась в финале квалификации
Футбол | 30 июня 2023, 16:35 0
Виктор Берко возвращается в футбол
Футбол | 29.06.2023, 20:23
Футбол | 30.06.2023, 14:17
Футбол | 30.06.2023, 10:00
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
28.06.2023, 23:55 3
29.06.2023, 21:48 1
29.06.2023, 21:35 10
28.06.2023, 20:18 1
28.06.2023, 19:17 13
28.06.2023, 23:59 33
28.06.2023, 17:11
28.06.2023, 22:55 24