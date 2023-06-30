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  4. Вернутся в Динамо и Шахтер. Три игрока покидают Александрию
Украина. Премьер лига
30 июня 2023, 16:28 |
822
0

Вернутся в Динамо и Шахтер. Три игрока покидают Александрию

Бондаренко, Билошевский и Волошин возвращаются в свои команды

30 июня 2023, 16:28 |
822
0
Вернутся в Динамо и Шахтер. Три игрока покидают Александрию
ФК Александрия

«Александрия» объявила о том, что три игрока покидают команду после завершения срока их арендных соглашений.

В состав «Динамо» вернутся хавбеки Богдан Билошевский и Викентий Волошин, а в «Шахтер» отправится защитник Валерий Бондаренко. Волошин провел за команду 18 матчей, Билошевский принял участие в трех матчах, а Бондаренко отыграл 15 матчей.

Ранее клуб попрощался с Эмилем Мустафаевым, Андреем Цуриковым и Олегом Кожушко.

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Александрия Динамо Киев Шахтер Донецк Викентий Волошин Богдан Билошевский Валерий Бондаренко трансферы УПЛ
Источник ФК Александрия
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