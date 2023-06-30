Вернутся в Динамо и Шахтер. Три игрока покидают Александрию

«Александрия» объявила о том, что три игрока покидают команду после завершения срока их арендных соглашений.

В состав «Динамо» вернутся хавбеки Богдан Билошевский и Викентий Волошин, а в «Шахтер» отправится защитник Валерий Бондаренко. Волошин провел за команду 18 матчей, Билошевский принял участие в трех матчах, а Бондаренко отыграл 15 матчей.

Ранее клуб попрощался с Эмилем Мустафаевым, Андреем Цуриковым и Олегом Кожушко.