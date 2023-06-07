Источник: Шахтер обязан выкупить Лукаса Тейлора у ПАОКа
Бразилец сыграл необходимое количество минут
Донецкий «Шахтер» обязан выкупить у греческого ПАОКа защитника Лукаса Тейлора, который провел нынешний сезон в составе «Горняков» на правах аренды. Об этом сообщают бразильские СМИ.
Условия, прописанные в соглашении для обязательного выкупа, были выполнены: Тейлор сыграл необходимое количество минут, а «Шахтер» завоевал чемпионский титул.
Ожидается, что «Шахтер» подпишет с 28-летним бразильцем 3-летний контракт. Сразу после этого Тейлор может отправиться в аренду в один из клубов бразильской Серии А.
В нынешнем сезоне на счету Лукаса Тейлора 1 гол и 1 ассист в 16 матчах за «Шахтер» во всех турнирах.
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