Источник: Шахтер обязан выкупить Лукаса Тейлора у ПАОКа

Донецкий «Шахтер» обязан выкупить у греческого ПАОКа защитника Лукаса Тейлора, который провел нынешний сезон в составе «Горняков» на правах аренды. Об этом сообщают бразильские СМИ.

Условия, прописанные в соглашении для обязательного выкупа, были выполнены: Тейлор сыграл необходимое количество минут, а «Шахтер» завоевал чемпионский титул.

Ожидается, что «Шахтер» подпишет с 28-летним бразильцем 3-летний контракт. Сразу после этого Тейлор может отправиться в аренду в один из клубов бразильской Серии А.

В нынешнем сезоне на счету Лукаса Тейлора 1 гол и 1 ассист в 16 матчах за «Шахтер» во всех турнирах.