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  4. Источник: Шахтер обязан выкупить Лукаса Тейлора у ПАОКа
Украина. Премьер лига
07 июня 2023, 15:29 |
676
1

Источник: Шахтер обязан выкупить Лукаса Тейлора у ПАОКа

Бразилец сыграл необходимое количество минут

07 июня 2023, 15:29 |
676
1
Источник: Шахтер обязан выкупить Лукаса Тейлора у ПАОКа
ФК Шахтер. Лукас Тейлор

Донецкий «Шахтер» обязан выкупить у греческого ПАОКа защитника Лукаса Тейлора, который провел нынешний сезон в составе «Горняков» на правах аренды. Об этом сообщают бразильские СМИ.

Условия, прописанные в соглашении для обязательного выкупа, были выполнены: Тейлор сыграл необходимое количество минут, а «Шахтер» завоевал чемпионский титул.

Ожидается, что «Шахтер» подпишет с 28-летним бразильцем 3-летний контракт. Сразу после этого Тейлор может отправиться в аренду в один из клубов бразильской Серии А.

В нынешнем сезоне на счету Лукаса Тейлора 1 гол и 1 ассист в 16 матчах за «Шахтер» во всех турнирах.

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Источник iG
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Умник
Походу у него Агент Мудрык, Мишка отомстил Шахтеру за трансфер в Челси
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