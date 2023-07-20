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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Минай подписал 22-летнего украинского вингера
Украина. Премьер лига
20 июля 2023, 17:26 |
269
0

ОФИЦИАЛЬНО. Минай подписал 22-летнего украинского вингера

Артур Ременяк перешел в закарпатскую команду

20 июля 2023, 17:26 |
269
0
ОФИЦИАЛЬНО. Минай подписал 22-летнего украинского вингера
ФК Минай. Артур Ременяк

Украинский футбольный клуб «Минай» официально объявил о подписании 22-летнего украинского вингера Артура Ременяка.

Контракт рассчитан на 2 года. В закарпатской команде Артур будет выступать под 29-м номером.

Сезон-2022/23 Ременяк провел во «Львове». За этот период он провел 16 матчей и забил два гола – «Металлисту» и «Минаю». На игру 30-го тура УПЛ против «Колоса» Ременяк выходил с капитанской повязкой.

Всего в УПЛ Артур провел 41 матч и забил 4 мяча. Еще три игры он провел в Кубке Украины.

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Источник Sport.ua
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