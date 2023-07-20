Украина. Премьер лига20 июля 2023, 17:26 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Минай подписал 22-летнего украинского вингера
Артур Ременяк перешел в закарпатскую команду
20 июля 2023, 17:26 |
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Украинский футбольный клуб «Минай» официально объявил о подписании 22-летнего украинского вингера Артура Ременяка.
Контракт рассчитан на 2 года. В закарпатской команде Артур будет выступать под 29-м номером.
Сезон-2022/23 Ременяк провел во «Львове». За этот период он провел 16 матчей и забил два гола – «Металлисту» и «Минаю». На игру 30-го тура УПЛ против «Колоса» Ременяк выходил с капитанской повязкой.
Всего в УПЛ Артур провел 41 матч и забил 4 мяча. Еще три игры он провел в Кубке Украины.
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