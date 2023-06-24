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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Вингер Ворсклы перешел в корейский клуб
Украина. Премьер лига
24 июня 2023, 15:02 |
1536
0

ОФИЦИАЛЬНО. Вингер Ворсклы перешел в корейский клуб

Рикардо Лопес Перейра будет выступать за «Сувон Сити»

24 июня 2023, 15:02 |
1536
0
ОФИЦИАЛЬНО. Вингер Ворсклы перешел в корейский клуб
ФК Сувон Сити

Корейский «Сувон Сити» официально сообщил о подписании контракта с вингером «Ворсклы» Рикардо Лопеса Перейры. 32-летний бразилец перешел в корейский клуб на правах свободного агента: его контракт с «Ворсклой» истекает в конце июня.

Лопес выступал за «Ворсклу» с января текущего года. Суммарно провел за команду Виктора Скрипника 7 матчей, результативными действиями не отметился.

«Сувон Сити» на данный момент занимает 10-е место из 12 команд элитного дивизиона чемпионата Южной Кореи.

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Рикардо Лопес Перейра Ворскла Полтава трансферы УПЛ
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