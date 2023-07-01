Украина. Премьер лига01 июля 2023, 20:27 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Александр Рыбка подписал контракт с новичком УПЛ
Игрок будет выступать за Оболонь
01 июля 2023, 20:27 |
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Новичок УПЛ клуб Оболонь объявил о подписании контракта с опытным вратарем Александром Рыбкой. О сроке договора информации нет.
В прошлом сезоне 36-летний Рыбка выступал за Львов.
В Украине вратарь играл за Динамо, Шахтер, Металлист и Львов. Кроме того, выступал за Карабюкспор, Сабаил, Лиепаю и Болуспор.
Провел 2 матча за сборную Украины.
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Рибка до пива-- це круто !!!
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