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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Александр Рыбка подписал контракт с новичком УПЛ
Украина. Премьер лига
01 июля 2023, 20:27 |
752
2

ОФИЦИАЛЬНО. Александр Рыбка подписал контракт с новичком УПЛ

Игрок будет выступать за Оболонь

01 июля 2023, 20:27 |
752
2
ОФИЦИАЛЬНО. Александр Рыбка подписал контракт с новичком УПЛ
ФК Оболонь

Новичок УПЛ клуб Оболонь объявил о подписании контракта с опытным вратарем Александром Рыбкой. О сроке договора информации нет.

В прошлом сезоне 36-летний Рыбка выступал за Львов.

В Украине вратарь играл за Динамо, Шахтер, Металлист и Львов. Кроме того, выступал за Карабюкспор, Сабаил, Лиепаю и Болуспор.

Провел 2 матча за сборную Украины.

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Оболонь Киев Александр Рыбка трансферы трансферы УПЛ
Источник ФК Оболонь
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OVS
Рибка до пива-- це круто !!!
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