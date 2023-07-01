ОФИЦИАЛЬНО. Александр Рыбка подписал контракт с новичком УПЛ

Новичок УПЛ клуб Оболонь объявил о подписании контракта с опытным вратарем Александром Рыбкой. О сроке договора информации нет.

В прошлом сезоне 36-летний Рыбка выступал за Львов.

В Украине вратарь играл за Динамо, Шахтер, Металлист и Львов. Кроме того, выступал за Карабюкспор, Сабаил, Лиепаю и Болуспор.

Провел 2 матча за сборную Украины.