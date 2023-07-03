ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь усилила линию атаки воспитанником Динамо
Ростислав Тарануха будет выступать под 8-м номером
Украинский нападающий Ростислав Тарануха подписал контракт с киевским клубом «Оболонь».
Он будет выступать под 8-м номером. Последним местом работы Ростислава был ФК «Карпаты» Львов.
Родился 26 января 1997 г. в г. Лубны. Рост 178 см, вес 75 кг. Играл за клубы: Динамо-2 Киев, ПФК Львов, ФК Полесье Житомир, ФК Черкащина.
Ростислав Тарануха: «Команда ФК Оболонь – очень замечательная, коллектив дружеский, встретили тепло, комфортно здесь себя чувствую.
Собрание началось с понедельника в двухразовом режиме. Тренерский штаб хорошо построил тренировки, поэтому мы плавно втягиваемся в сезон. Провели уже два спарринга, в которых дважды победили. Даже несмотря на то, что это товарищеские поединки, это все равно очень важно.
Мне здесь комфортно, и я настроен приносить максимальную пользу команде. Лично для себя как для нападающего я ставлю задачу как можно больше забить мячей. Тем самым помочь команде побеждать в каждом матче, добиваться хорошего результата и подниматься вверх турнирной таблицы».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Молодежное Евро проходит в Румынии и Грузии с 21 июня по 8 июля 2023 года
В клубе рассказали о новом наставнике