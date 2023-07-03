ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь усилила линию атаки воспитанником Динамо

Украинский нападающий Ростислав Тарануха подписал контракт с киевским клубом «Оболонь».

Он будет выступать под 8-м номером. Последним местом работы Ростислава был ФК «Карпаты» Львов.

Родился 26 января 1997 г. в г. Лубны. Рост 178 см, вес 75 кг. Играл за клубы: Динамо-2 Киев, ПФК Львов, ФК Полесье Житомир, ФК Черкащина.

Ростислав Тарануха: «Команда ФК Оболонь – очень замечательная, коллектив дружеский, встретили тепло, комфортно здесь себя чувствую.

Собрание началось с понедельника в двухразовом режиме. Тренерский штаб хорошо построил тренировки, поэтому мы плавно втягиваемся в сезон. Провели уже два спарринга, в которых дважды победили. Даже несмотря на то, что это товарищеские поединки, это все равно очень важно.

Мне здесь комфортно, и я настроен приносить максимальную пользу команде. Лично для себя как для нападающего я ставлю задачу как можно больше забить мячей. Тем самым помочь команде побеждать в каждом матче, добиваться хорошего результата и подниматься вверх турнирной таблицы».