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Украина. Премьер лига
03 июля 2023, 22:10 | Обновлено 03 июля 2023, 22:29
870
0

ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь усилила линию атаки воспитанником Динамо

Ростислав Тарануха будет выступать под 8-м номером

03 июля 2023, 22:10 | Обновлено 03 июля 2023, 22:29
870
0
ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь усилила линию атаки воспитанником Динамо
ФК Оболонь Киев. Ростислав Тарануха

Украинский нападающий Ростислав Тарануха подписал контракт с киевским клубом «Оболонь».

Он будет выступать под 8-м номером. Последним местом работы Ростислава был ФК «Карпаты» Львов.

Родился 26 января 1997 г. в г. Лубны. Рост 178 см, вес 75 кг. Играл за клубы: Динамо-2 Киев, ПФК Львов, ФК Полесье Житомир, ФК Черкащина.

Ростислав Тарануха: «Команда ФК Оболонь – очень замечательная, коллектив дружеский, встретили тепло, комфортно здесь себя чувствую.

Собрание началось с понедельника в двухразовом режиме. Тренерский штаб хорошо построил тренировки, поэтому мы плавно втягиваемся в сезон. Провели уже два спарринга, в которых дважды победили. Даже несмотря на то, что это товарищеские поединки, это все равно очень важно.

Мне здесь комфортно, и я настроен приносить максимальную пользу команде. Лично для себя как для нападающего я ставлю задачу как можно больше забить мячей. Тем самым помочь команде побеждать в каждом матче, добиваться хорошего результата и подниматься вверх турнирной таблицы».

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Ростислав Тарануха Оболонь Киев трансферы трансферы УПЛ Карпаты Львов
Источник ФК Оболонь
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