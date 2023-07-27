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Украина. Премьер лига
27 июля 2023, 12:11 | Обновлено 27 июля 2023, 13:18
1369
1

ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс подписал украинского вратаря

Владимир Маханьков получил контракт

27 июля 2023, 12:11 | Обновлено 27 июля 2023, 13:18
1369
1
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс подписал украинского вратаря
ФК Кривбасс

Клуб УПЛ «Кривбасс» объявил о подписании контракта с вратарем Владимиром Маханьковым. 25-летний страж ворот получил договор на три года.

Минувший сезон игрок провел в «Колосе», который покинул на правах свободного агента. Ранее Маханьков выступал за юношескую команду «Динамо», а также в составах «Карпат», «Полесья» и «Колоса».

Ранее команда Юрия Вернидуба усилилась Хрвое Иличем, Олегом Кожушко, Виктором Близниченко, Данилом Гончаруком и Джихадом Бизимана.

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Кривбасс Кривой Рог Владимир Маханьков трансферы трансферы УПЛ
Источник ФК Кривбасс
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Gargantua
у Колоса один Фесюн остался?
я считаю Фесюн очень перспективный голкипер, но опыта маловато, подмена нужна.
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