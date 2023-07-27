ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс подписал украинского вратаря

Клуб УПЛ «Кривбасс» объявил о подписании контракта с вратарем Владимиром Маханьковым. 25-летний страж ворот получил договор на три года.

Минувший сезон игрок провел в «Колосе», который покинул на правах свободного агента. Ранее Маханьков выступал за юношескую команду «Динамо», а также в составах «Карпат», «Полесья» и «Колоса».

Ранее команда Юрия Вернидуба усилилась Хрвое Иличем, Олегом Кожушко, Виктором Близниченко, Данилом Гончаруком и Джихадом Бизимана.