Украина. Премьер лига27 июля 2023, 12:11 | Обновлено 27 июля 2023, 13:18
1369
1
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс подписал украинского вратаря
Владимир Маханьков получил контракт
27 июля 2023, 12:11 | Обновлено 27 июля 2023, 13:18
1369
1
Клуб УПЛ «Кривбасс» объявил о подписании контракта с вратарем Владимиром Маханьковым. 25-летний страж ворот получил договор на три года.
Минувший сезон игрок провел в «Колосе», который покинул на правах свободного агента. Ранее Маханьков выступал за юношескую команду «Динамо», а также в составах «Карпат», «Полесья» и «Колоса».
Ранее команда Юрия Вернидуба усилилась Хрвое Иличем, Олегом Кожушко, Виктором Близниченко, Данилом Гончаруком и Джихадом Бизимана.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 26 июля 2023, 20:17 5
Луганский клуб усилился четырьмя футболистами
Футбол | 27 июля 2023, 10:29 4
Львовский клуб требует отчета о вырученных средствах от реализации беттинговых прав клубов
Футбол | 27.07.2023, 05:39
Футбол | 27.07.2023, 11:57
Футбол | 26.07.2023, 23:15
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
25.07.2023, 23:59 29
26.07.2023, 15:37 3
27.07.2023, 06:31
26.07.2023, 19:59 10
26.07.2023, 15:25
25.07.2023, 16:18
25.07.2023, 11:55 29
25.07.2023, 13:15 28
я считаю Фесюн очень перспективный голкипер, но опыта маловато, подмена нужна.