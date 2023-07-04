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Украина. Премьер лига
04 июля 2023, 21:35 | Обновлено 04 июля 2023, 21:51
733
0

ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ усилился украинским защитником, игравшим в Азербайджане

28-летний Петр Стасюк в следующем сезоне будет выступать за черкасский клуб

04 июля 2023, 21:35 | Обновлено 04 июля 2023, 21:51
733
0
ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ усилился украинским защитником, игравшим в Азербайджане
ЛНЗ Черкассы. Петр Стасюк

Черкасский клуб ЛНЗ усилил линию защиты, подписав 28-летнего футболиста Петра Стасюка.

Стасюк был игроком азербайджанского «Сабаила» перед дебютным сезоном в УПЛ. Перед отъездом в Азербайджан он отыграл полтора сезона в «Мариуполе», был основным защитником команды.

Стасюк Петр Николаевич родился 24.02.1995 в Петродолинском. Защитник, рабочая нога – правая. Рост – 176 см, вес – 72 кг. Предыдущий клуб – Сабаил (Баку, Азербайджан).

ВИДЕО. Петр Стасюк рассказал о прошлом клубе, о переходе в ЛНЗ и как быть легионером

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Источник ФК ЛНЗ
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