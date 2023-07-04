ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ усилился украинским защитником, игравшим в Азербайджане

Черкасский клуб ЛНЗ усилил линию защиты, подписав 28-летнего футболиста Петра Стасюка.

Стасюк был игроком азербайджанского «Сабаила» перед дебютным сезоном в УПЛ. Перед отъездом в Азербайджан он отыграл полтора сезона в «Мариуполе», был основным защитником команды.

Стасюк Петр Николаевич родился 24.02.1995 в Петродолинском. Защитник, рабочая нога – правая. Рост – 176 см, вес – 72 кг. Предыдущий клуб – Сабаил (Баку, Азербайджан).

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