Украина. Премьер лига04 июля 2023, 21:35 | Обновлено 04 июля 2023, 21:51
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ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ усилился украинским защитником, игравшим в Азербайджане
28-летний Петр Стасюк в следующем сезоне будет выступать за черкасский клуб
04 июля 2023, 21:35 | Обновлено 04 июля 2023, 21:51
733
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Черкасский клуб ЛНЗ усилил линию защиты, подписав 28-летнего футболиста Петра Стасюка.
Стасюк был игроком азербайджанского «Сабаила» перед дебютным сезоном в УПЛ. Перед отъездом в Азербайджан он отыграл полтора сезона в «Мариуполе», был основным защитником команды.
Стасюк Петр Николаевич родился 24.02.1995 в Петродолинском. Защитник, рабочая нога – правая. Рост – 176 см, вес – 72 кг. Предыдущий клуб – Сабаил (Баку, Азербайджан).
ВИДЕО. Петр Стасюк рассказал о прошлом клубе, о переходе в ЛНЗ и как быть легионером
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