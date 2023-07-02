Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Новичок УПЛ подписал полузащитника, который покинул Кривбасс
Украина. Премьер лига
02 июля 2023, 21:31 |
1087
0

ОФИЦИАЛЬНО. Новичок УПЛ подписал полузащитника, который покинул Кривбасс

Евгений Банада продолжит карьеру в ЛНЗ

02 июля 2023, 21:31 |
1087
0
ОФИЦИАЛЬНО. Новичок УПЛ подписал полузащитника, который покинул Кривбасс
ФК ЛНЗ. Евгений Банада

31-летний украинский полузащитник Евгений Банада официально подписал контракт с черкасским ЛНЗ.

Детали контракта не разглашаются. 1 июля игрок покинул криворожский «Кривбасс», за который выступал в сезоне УПЛ 2022/23.

«Пока не было времени познакомиться с городом, но слышал, что он очень хороший с прекрасными парками. Компактный, уютный. Приятно будет здесь находиться.

Меня набрал спортивный директор ЛНЗ, мы переговорили, обсудили детали и пришли к компромиссу. Рад, что оказался в команде.

Хороший коллектив, дружный, ребята молодцы. Познакомились, спасибо им за поддержку, все классно», — сказал Банада.

В прошлом сезоне Евгений провел 18 поединков, в которых отметился 2 ассистами.

ЛНЗ по сумме двух стыковых матчей переиграл «Ингулец» из Петрово (1:1, 2:1) и в сезоне 2023/2024 впервые в истории будет выступать в Украинской Премьер-лиге.

По теме:
Источник: Александрия рассматривает воспитанника Шахтера
Наполи предложил Вулверхэмптону 35 млн евро за этнического украинца Килмана
Фабрицио Романо: Соломон перейдет в Тоттенхэм на правах свободного агента
ЛНЗ Черкассы Кривбасс Кривой Рог трансферы трансферы УПЛ Евгений Банада
Источник ФК ЛНЗ
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧЕ-2023 по футболу (U-21): календарь, анонсы и результаты
Футбол | 02 июля 2023, 08:20 2
ЧЕ-2023 по футболу (U-21): календарь, анонсы и результаты
ЧЕ-2023 по футболу (U-21): календарь, анонсы и результаты

Молодежное Евро проходит в Румынии и Грузии с 21 июня по 8 июля 2023 года

СВИТОЛИНА: «Понимаю, что допуск россиян на Уимблдон – вынужденный шаг»
Теннис | 01 июля 2023, 22:59 11
СВИТОЛИНА: «Понимаю, что допуск россиян на Уимблдон – вынужденный шаг»
СВИТОЛИНА: «Понимаю, что допуск россиян на Уимблдон – вынужденный шаг»

Элина прокомментировала допуск теннисистов из рф и рб к травяному мейджору

Англия обыграла Португалию в четвертьфинале Евро U-21. Это на руку Украине
Футбол | 02.07.2023, 20:59
Англия обыграла Португалию в четвертьфинале Евро U-21. Это на руку Украине
Англия обыграла Португалию в четвертьфинале Евро U-21. Это на руку Украине
Последняя медаль Украины в Кракове. Ус завоевала золото в гребном слаломе
Водные виды | 02.07.2023, 17:20
Последняя медаль Украины в Кракове. Ус завоевала золото в гребном слаломе
Последняя медаль Украины в Кракове. Ус завоевала золото в гребном слаломе
Камбэк не помог. Сборная Испании U-21 вырвала победу у Швейцарии
Футбол | 02.07.2023, 01:53
Камбэк не помог. Сборная Испании U-21 вырвала победу у Швейцарии
Камбэк не помог. Сборная Испании U-21 вырвала победу у Швейцарии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Инсайдер: ПСЖ и Реал закрыли сделку по Мбаппе
Инсайдер: ПСЖ и Реал закрыли сделку по Мбаппе
01.07.2023, 09:44 22
Футбол
Бывшая 75-я ракетка мира дисквалифицирован на 13 месяцев. Названа причина
Бывшая 75-я ракетка мира дисквалифицирован на 13 месяцев. Названа причина
01.07.2023, 03:42 2
Теннис
Кикбоксинг. Мельник принес Украине первую за 3 дня медаль Европейских игр
Кикбоксинг. Мельник принес Украине первую за 3 дня медаль Европейских игр
01.07.2023, 14:42
Бокс
ВИДЕО. Супертяж Джаред Андерсон прервал серию досрочных побед
ВИДЕО. Супертяж Джаред Андерсон прервал серию досрочных побед
02.07.2023, 12:34 2
Бокс
ФОТО. Костюк показала стильную форму, в которой сыграет на Уимблдоне
ФОТО. Костюк показала стильную форму, в которой сыграет на Уимблдоне
01.07.2023, 20:16 13
Теннис
Форвард сборной Украины U-21 не сыграет с французами из-за травмы
Форвард сборной Украины U-21 не сыграет с французами из-за травмы
02.07.2023, 14:10 10
Футбол
Испанский форвард Динамо попрощался с Малагой. Вернется в Киев?
Испанский форвард Динамо попрощался с Малагой. Вернется в Киев?
30.06.2023, 22:28 1
Футбол
Трансфера не будет? Шахтер отпугнул Интер ценой на Трубина
Трансфера не будет? Шахтер отпугнул Интер ценой на Трубина
01.07.2023, 12:19 35
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем