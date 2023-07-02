ОФИЦИАЛЬНО. Новичок УПЛ подписал полузащитника, который покинул Кривбасс

31-летний украинский полузащитник Евгений Банада официально подписал контракт с черкасским ЛНЗ.

Детали контракта не разглашаются. 1 июля игрок покинул криворожский «Кривбасс», за который выступал в сезоне УПЛ 2022/23.

«Пока не было времени познакомиться с городом, но слышал, что он очень хороший с прекрасными парками. Компактный, уютный. Приятно будет здесь находиться.

Меня набрал спортивный директор ЛНЗ, мы переговорили, обсудили детали и пришли к компромиссу. Рад, что оказался в команде.

Хороший коллектив, дружный, ребята молодцы. Познакомились, спасибо им за поддержку, все классно», — сказал Банада.

В прошлом сезоне Евгений провел 18 поединков, в которых отметился 2 ассистами.

ЛНЗ по сумме двух стыковых матчей переиграл «Ингулец» из Петрово (1:1, 2:1) и в сезоне 2023/2024 впервые в истории будет выступать в Украинской Премьер-лиге.