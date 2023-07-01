Украина. Премьер лига01 июля 2023, 10:23 | Обновлено 01 июля 2023, 10:30
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Кривбасс расстался с тремя игроками
Криворожскую команду покинули Сарнавский, Опанасенко и Банада
01 июля 2023, 10:23 | Обновлено 01 июля 2023, 10:30
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«Кривбасс» из Кривого Рога сообщил о завершении сотрудничества с голкипером Богданом Сарнавским, защитником Евгением Опанасенко и хавбеком Евгением Банадой.
Клуб уведомил о том, что с игроками достигнута договоренность о разрыве контрактов по обоюдному согласию.
Сарнавский в предыдущем сезоне-2022/2023 провел за «Кривбасс» 17 матчей, пропустил 23 гола, 5 поединок сыграл без пропущенных голов. На счету у Опанасенко 7 игр, а Банада принял участие в 18 играх.
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