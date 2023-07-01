Кривбасс расстался с тремя игроками

«Кривбасс» из Кривого Рога сообщил о завершении сотрудничества с голкипером Богданом Сарнавским, защитником Евгением Опанасенко и хавбеком Евгением Банадой.

Клуб уведомил о том, что с игроками достигнута договоренность о разрыве контрактов по обоюдному согласию.

Сарнавский в предыдущем сезоне-2022/2023 провел за «Кривбасс» 17 матчей, пропустил 23 гола, 5 поединок сыграл без пропущенных голов. На счету у Опанасенко 7 игр, а Банада принял участие в 18 играх.