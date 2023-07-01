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Украина. Премьер лига
01 июля 2023, 10:23 | Обновлено 01 июля 2023, 10:30
487
0

Кривбасс расстался с тремя игроками

Криворожскую команду покинули Сарнавский, Опанасенко и Банада

01 июля 2023, 10:23 | Обновлено 01 июля 2023, 10:30
487
0
Кривбасс расстался с тремя игроками
ФК Кривбасс Кривой Рог. Богдан Сарнавский

«Кривбасс» из Кривого Рога сообщил о завершении сотрудничества с голкипером Богданом Сарнавским, защитником Евгением Опанасенко и хавбеком Евгением Банадой.

Клуб уведомил о том, что с игроками достигнута договоренность о разрыве контрактов по обоюдному согласию.

Сарнавский в предыдущем сезоне-2022/2023 провел за «Кривбасс» 17 матчей, пропустил 23 гола, 5 поединок сыграл без пропущенных голов. На счету у Опанасенко 7 игр, а Банада принял участие в 18 играх.

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Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига трансферы УПЛ трансферы Богдан Сарнавский Евгений Опанасенко Евгений Банада
Источник ФК Кривбасс
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