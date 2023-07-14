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Украина. Премьер лига
14 июля 2023, 21:36 | Обновлено 14 июля 2023, 21:42
1247
0

ОФИЦИАЛЬНО. Сергей Рыбалка подписал контракт с новичком УПЛ

Опытный полузащитник перешел в ЛНЗ Черкассы

14 июля 2023, 21:36 | Обновлено 14 июля 2023, 21:42
1247
0
ОФИЦИАЛЬНО. Сергей Рыбалка подписал контракт с новичком УПЛ
ФК ЛНЗ Черкассы. Сергей Рыбалка

Черкасский футбольный клуб ЛНЗ официально объявил о подписании 33-ленего украинского полузащитника Сергея Рыбалки.

Как сообщает Transfermarkt, контракт рассчитан до 30 июня 2024 года.

13 июля Рыбалка покинул «Александрию». В прошлом сезоне он провел 27 матчей, в которых отметился 4 голами и 5 ассистами.

За свою карьеру Сергей также выступал за киевское «Динамо», «Слован» Либерец и турецкий «Сивасспор».

В ЛНЗ Рыбалка будет выступать под 37-м номером.

ЛНЗ по сумме двух стыковых матчей переиграл «Ингулец» из Петрово (1:1, 2:1) и в сезоне 2023/2024 впервые в истории будет выступать в Украинской Премьер-лиге.

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ЛНЗ Черкассы Сергей Рыбалка Александрия свободный агент трансферы трансферы УПЛ
Источник ФК ЛНЗ
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