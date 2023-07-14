ОФИЦИАЛЬНО. Сергей Рыбалка подписал контракт с новичком УПЛ

Черкасский футбольный клуб ЛНЗ официально объявил о подписании 33-ленего украинского полузащитника Сергея Рыбалки.

Как сообщает Transfermarkt, контракт рассчитан до 30 июня 2024 года.

13 июля Рыбалка покинул «Александрию». В прошлом сезоне он провел 27 матчей, в которых отметился 4 голами и 5 ассистами.

За свою карьеру Сергей также выступал за киевское «Динамо», «Слован» Либерец и турецкий «Сивасспор».

В ЛНЗ Рыбалка будет выступать под 37-м номером.

ЛНЗ по сумме двух стыковых матчей переиграл «Ингулец» из Петрово (1:1, 2:1) и в сезоне 2023/2024 впервые в истории будет выступать в Украинской Премьер-лиге.