ОФИЦИАЛЬНО. Сергей Рыбалка подписал контракт с новичком УПЛ
Опытный полузащитник перешел в ЛНЗ Черкассы
Черкасский футбольный клуб ЛНЗ официально объявил о подписании 33-ленего украинского полузащитника Сергея Рыбалки.
Как сообщает Transfermarkt, контракт рассчитан до 30 июня 2024 года.
13 июля Рыбалка покинул «Александрию». В прошлом сезоне он провел 27 матчей, в которых отметился 4 голами и 5 ассистами.
За свою карьеру Сергей также выступал за киевское «Динамо», «Слован» Либерец и турецкий «Сивасспор».
В ЛНЗ Рыбалка будет выступать под 37-м номером.
ЛНЗ по сумме двух стыковых матчей переиграл «Ингулец» из Петрово (1:1, 2:1) и в сезоне 2023/2024 впервые в истории будет выступать в Украинской Премьер-лиге.
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