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Украина. Премьер лига
03 июля 2023, 11:55 | Обновлено 03 июля 2023, 12:11
380
0

ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс подписал Кожушко

Клуб из Кривого Рога подписал первого игрока в это межсезонье

03 июля 2023, 11:55 | Обновлено 03 июля 2023, 12:11
380
0
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс подписал Кожушко
ФК Кривбасс. Олег Кожушко

Футбольный клуб «Кривбасс» на своем официальном сайте объявил о подписании 25-летнего украинского хавбека Олега Кожушко.

Стороны заключили соглашение, рассчитанное до 30 июня 2025 года. За «Кривбасс» Кожушко будет выступать под номером 78.

Предыдущим клубом Кожушко была «Александрия», за которую он выступал с июля 2021 года. Суммарно Олег провел за «горожан» 43 матча во всех турнирах и забил 3 гола.

Напомним, «Кривбасс» по итогам сезона УПЛ 2022/23 занял седьмое место. Команда Вернидуба в 30 поединках набрала 41 очко.

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Кривбасс Кривой Рог Олег Кожушко трансферы трансферы УПЛ
Источник ФК Кривбасс
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