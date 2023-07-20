ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс усилился хорватским полузащитником

ФК «Кривбасс» презентовал второго летнего новичка.

Контракт с криворожским клубом подписал 24-летний атакующий хорватский полузащитник Хрвое Илич. Трудовое соглашение рассчитано на 3 года.

Это третий игрок из Хорватии в новейшей истории «Кривбасса».

Последним клубом Илича был многократный чемпион Израиля – «Хапоэль» Тель-Авив, который Хрвое покинул летом 2023 года в статусе свободного агента. Также Илич неоднократно вызывался в юношеские сборные своей страны.

Отметим, что форвард «Кривбасса» Даниэль Соса из Нигера пропустит начало сезона из-за травмы.