ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс усилился хорватским полузащитником
Хрвое Илич подписал контракт на 3 года
ФК «Кривбасс» презентовал второго летнего новичка.
Контракт с криворожским клубом подписал 24-летний атакующий хорватский полузащитник Хрвое Илич. Трудовое соглашение рассчитано на 3 года.
Это третий игрок из Хорватии в новейшей истории «Кривбасса».
Последним клубом Илича был многократный чемпион Израиля – «Хапоэль» Тель-Авив, который Хрвое покинул летом 2023 года в статусе свободного агента. Также Илич неоднократно вызывался в юношеские сборные своей страны.
Отметим, что форвард «Кривбасса» Даниэль Соса из Нигера пропустит начало сезона из-за травмы.
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