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Украина. Премьер лига
20 июля 2023, 11:03 |
340
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ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс усилился хорватским полузащитником

Хрвое Илич подписал контракт на 3 года

20 июля 2023, 11:03 |
340
0
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс усилился хорватским полузащитником
ФК Кривбасс. Хрвое Илич

ФК «Кривбасс» презентовал второго летнего новичка.

Контракт с криворожским клубом подписал 24-летний атакующий хорватский полузащитник Хрвое Илич. Трудовое соглашение рассчитано на 3 года.

Это третий игрок из Хорватии в новейшей истории «Кривбасса».

Последним клубом Илича был многократный чемпион Израиля – «Хапоэль» Тель-Авив, который Хрвое покинул летом 2023 года в статусе свободного агента. Также Илич неоднократно вызывался в юношеские сборные своей страны.

Отметим, что форвард «Кривбасса» Даниэль Соса из Нигера пропустит начало сезона из-за травмы.

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Источник ФК Кривбасс
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