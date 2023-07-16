Форвард Кривбасса получил травму в сборной Нигера. Потребовалась операция

24-летний нигерийский форвард «Кривбасса» Даниэль Соса получил травму в расположении национальной сборной.

Как сообщает пресс-служба криворожской команды, Соса уже перенес хирургическое вмешательство. Сейчас форвард находится в расположении Кривбасса на Закарпатье, где команда готовится к следующему сезону. Точные сроки восстановления игрока будут известны позднее, однако сообщается, что Даниэль пропустит старт сезона 2023/24.

В июне Соса сыграл за сборную Нигера в матче против Танзании (0:1) в квалификации Кубка африканских наций.

Соса присоединился к «Кривбассу» в марте 2023 года. Форвард провел за клуб 6 матчей, забив один гол в поединке с «Металлистом» (2:0).

В первом туре новой кампании УПЛ «Кривбасс» сыграет с «Александрией». Матч состоится 30 июля.