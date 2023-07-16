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  4. Форвард Кривбасса получил травму в сборной Нигера. Потребовалась операция
Украина. Премьер лига
16 июля 2023, 16:42 |
320
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Форвард Кривбасса получил травму в сборной Нигера. Потребовалась операция

Даниэль Соса не поможет команде на старте нового сезона

16 июля 2023, 16:42 |
320
0
Форвард Кривбасса получил травму в сборной Нигера. Потребовалась операция
ФК Кривбасс. Даниэль Соса

24-летний нигерийский форвард «Кривбасса» Даниэль Соса получил травму в расположении национальной сборной.

Как сообщает пресс-служба криворожской команды, Соса уже перенес хирургическое вмешательство. Сейчас форвард находится в расположении Кривбасса на Закарпатье, где команда готовится к следующему сезону. Точные сроки восстановления игрока будут известны позднее, однако сообщается, что Даниэль пропустит старт сезона 2023/24.

В июне Соса сыграл за сборную Нигера в матче против Танзании (0:1) в квалификации Кубка африканских наций.

Соса присоединился к «Кривбассу» в марте 2023 года. Форвард провел за клуб 6 матчей, забив один гол в поединке с «Металлистом» (2:0).

В первом туре новой кампании УПЛ «Кривбасс» сыграет с «Александрией». Матч состоится 30 июля.

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Источник ФК Кривбасс
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