ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал хавбека Металлиста

Одесский «Черноморец» официально сообщил о подписании 27-летнего атакующего полузащитника Богдана Бойчука. Его предыдущим клубом был харьковский «Металлист».

Бойчук прошел молодежные академии «Олимпика» и «Металлиста», кроме харьковчан выступал за «Рух» и молдавские «Зарю» и «Динамо-Авто». С «Зарей» выиграл Кубок Молдовы сезона 2015/2016.

Ранее «Черноморец» также подписал словенского хавбека Йона Шпорна.