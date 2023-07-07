Украина. Премьер лига07 июля 2023, 18:09 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал хавбека Металлиста
Богдан Бойчук продолжит карьеру в Одессе
07 июля 2023, 18:09 |
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Одесский «Черноморец» официально сообщил о подписании 27-летнего атакующего полузащитника Богдана Бойчука. Его предыдущим клубом был харьковский «Металлист».
Бойчук прошел молодежные академии «Олимпика» и «Металлиста», кроме харьковчан выступал за «Рух» и молдавские «Зарю» и «Динамо-Авто». С «Зарей» выиграл Кубок Молдовы сезона 2015/2016.
Ранее «Черноморец» также подписал словенского хавбека Йона Шпорна.
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