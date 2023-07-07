Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал хавбека Металлиста
Украина. Премьер лига
07 июля 2023, 18:09 |
677
0

ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал хавбека Металлиста

Богдан Бойчук продолжит карьеру в Одессе

07 июля 2023, 18:09 |
677
0
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал хавбека Металлиста
ФК Черноморец. Богдан Бойчук

Одесский «Черноморец» официально сообщил о подписании 27-летнего атакующего полузащитника Богдана Бойчука. Его предыдущим клубом был харьковский «Металлист».

Бойчук прошел молодежные академии «Олимпика» и «Металлиста», кроме харьковчан выступал за «Рух» и молдавские «Зарю» и «Динамо-Авто». С «Зарей» выиграл Кубок Молдовы сезона 2015/2016.

Ранее «Черноморец» также подписал словенского хавбека Йона Шпорна.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал словенского хавбека
Металлург подписал экс-защитника Металлиста
Металлист подписал экс-полузащитника Колоса
Черноморец Одесса Богдан Бойчук Металлист Харьков
Источник ФК Черноморец
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ПОЙЕТ: «Мудрик в Челси? Я совершил ошибку и не боюсь об этом сказать»
Футбол | 07 июля 2023, 11:26 2
ПОЙЕТ: «Мудрик в Челси? Я совершил ошибку и не боюсь об этом сказать»
ПОЙЕТ: «Мудрик в Челси? Я совершил ошибку и не боюсь об этом сказать»

Уругваец полагает, что украинскому легионеру нужно время на адаптацию

Цуренко впервые вышла в 1/8 финала Уимблдона, выиграв матч-триллер
Теннис | 07 июля 2023, 19:08 11
Цуренко впервые вышла в 1/8 финала Уимблдона, выиграв матч-триллер
Цуренко впервые вышла в 1/8 финала Уимблдона, выиграв матч-триллер

Леся сыграла эпичный тай-брейк финальной партии против Аны Богдан, но сумела довести его до победы

Езерский продолжает заменять Ротаня в Александрии
Футбол | 07.07.2023, 16:28
Езерский продолжает заменять Ротаня в Александрии
Езерский продолжает заменять Ротаня в Александрии
Украина обыграла Швецию, супердень украинок на Уимблдоне, Трубин – в Интер
Другие виды | 07.07.2023, 06:00
Украина обыграла Швецию, супердень украинок на Уимблдоне, Трубин – в Интер
Украина обыграла Швецию, супердень украинок на Уимблдоне, Трубин – в Интер
Иван ГЕЦКО: «Никто не ожидал такого провала от подопечных Ротаня»
Футбол | 06.07.2023, 20:39
Иван ГЕЦКО: «Никто не ожидал такого провала от подопечных Ротаня»
Иван ГЕЦКО: «Никто не ожидал такого провала от подопечных Ротаня»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Лучший голеадор в истории Карпат пострадал во время ночного обстрела Львова
Лучший голеадор в истории Карпат пострадал во время ночного обстрела Львова
06.07.2023, 12:35 1
Война
Бывшая вторая ракетка. Определена соперница Костюк во 2-м раунде Уимблдона
Бывшая вторая ракетка. Определена соперница Костюк во 2-м раунде Уимблдона
05.07.2023, 20:55 20
Теннис
Массовая драка. УАФ наказала Трубина, Ракицкого, Гуцуляка и других
Массовая драка. УАФ наказала Трубина, Ракицкого, Гуцуляка и других
06.07.2023, 18:44 20
Футбол
Испания U-21 – Украина U-21 – 5:1. Фиаско в Бухаресте. Видео голов и обзор
Испания U-21 – Украина U-21 – 5:1. Фиаско в Бухаресте. Видео голов и обзор
06.07.2023, 00:30 3
Футбол
ЧЕ-2023 по футболу (U-21): календарь, анонсы и результаты
ЧЕ-2023 по футболу (U-21): календарь, анонсы и результаты
06.07.2023, 07:00 2
Футбол
РОТАНЬ: «Эти задержки рейсов непонятные. Нас закрыли в каком-то ангаре!»
РОТАНЬ: «Эти задержки рейсов непонятные. Нас закрыли в каком-то ангаре!»
06.07.2023, 00:43 31
Футбол
Экс-вторая ракетка мира провела последний матч в карьере и ушла из тенниса
Экс-вторая ракетка мира провела последний матч в карьере и ушла из тенниса
06.07.2023, 21:01
Теннис
Солидные премиальные. Украина U-21 получит выплаты по итогам Евро-2023
Солидные премиальные. Украина U-21 получит выплаты по итогам Евро-2023
05.07.2023, 18:23 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем