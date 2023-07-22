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Украина. Премьер лига
22 июля 2023, 06:35 | Обновлено 22 июля 2023, 06:42
1426
0

ОФИЦИАЛЬНО. Александрия подписала контракт с воспитанником Динамо

Евгений Смирный в прошлом сезоне выступал за «Колос» из Ковалевки

22 июля 2023, 06:35 | Обновлено 22 июля 2023, 06:42
1426
0
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия подписала контракт с воспитанником Динамо
ФК Александрия. Евгений Смирный

Клуб «Александрия» подписал контракт с полузащитником Евгением Смирным. Соглашение рассчитано на три года до 31 мая 2026 года.

Евгений является воспитанником академии киевского «Динамо». В 2017 году дебютировал за киевлян в 1/8 финала Кубка Украины против «Александрии» (3:2). Свой первый матч в Премьер-лиге провел 26 сентября 2018 против «Мариуполя».

Выступал за клубы: Динамо (Киев), Черноморец (Одесса), Заря (Луганск), Колос (Ковалевка). Евгений – финалист Кубка Украины 2017/18. Являлся игроком молодежных сборных: U-16, U-18, U-19, U-21.

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Евгений Смирный Александрия Колос Ковалевка трансферы УПЛ трансферы Динамо Киев
Источник ФК Александрия
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