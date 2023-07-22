ОФИЦИАЛЬНО. Александрия подписала контракт с воспитанником Динамо
Евгений Смирный в прошлом сезоне выступал за «Колос» из Ковалевки
Клуб «Александрия» подписал контракт с полузащитником Евгением Смирным. Соглашение рассчитано на три года до 31 мая 2026 года.
Евгений является воспитанником академии киевского «Динамо». В 2017 году дебютировал за киевлян в 1/8 финала Кубка Украины против «Александрии» (3:2). Свой первый матч в Премьер-лиге провел 26 сентября 2018 против «Мариуполя».
Выступал за клубы: Динамо (Киев), Черноморец (Одесса), Заря (Луганск), Колос (Ковалевка). Евгений – финалист Кубка Украины 2017/18. Являлся игроком молодежных сборных: U-16, U-18, U-19, U-21.
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