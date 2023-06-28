Оболонь подписала экс-защитника Львова

«Оболонь» подписала бывшего защитника ФК «Львов» Артема Вовкуна, сообщил агент Ярослав Зварыч.

«Пивовары» намерены объявить о переходе в ближайшее время. Киевский клуб может также подписать другого игрока «Львова», вратаря Александра Рыбку.

В минувшем сезоне 21-летний Вовкун сыграл в 20 матчах в УПЛ, не отличившись результативными действиями. Ранее защитник выступал за словацкий «Михаловце» и «Мункач».

«Оболонь» заняла второе место в «чемпионской» группе Первой лиги и в новом сезоне выступит в элитном дивизионе чемпионата Украины.