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Украина. Премьер лига
28 июня 2023, 10:19 | Обновлено 28 июня 2023, 10:36
464
0

Оболонь подписала экс-защитника Львова

«Пивовары» усилились Артемом Вовкуном

28 июня 2023, 10:19 | Обновлено 28 июня 2023, 10:36
464
0
Оболонь подписала экс-защитника Львова
Ярослав Зварыч. Артем Вовкун

«Оболонь» подписала бывшего защитника ФК «Львов» Артема Вовкуна, сообщил агент Ярослав Зварыч.

«Пивовары» намерены объявить о переходе в ближайшее время. Киевский клуб может также подписать другого игрока «Львова», вратаря Александра Рыбку.

В минувшем сезоне 21-летний Вовкун сыграл в 20 матчах в УПЛ, не отличившись результативными действиями. Ранее защитник выступал за словацкий «Михаловце» и «Мункач».

«Оболонь» заняла второе место в «чемпионской» группе Первой лиги и в новом сезоне выступит в элитном дивизионе чемпионата Украины.

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Оболонь Киев Львов Артем Вовкун
Источник Sportarena
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