Оболонь подписала экс-защитника Львова
«Пивовары» усилились Артемом Вовкуном
«Оболонь» подписала бывшего защитника ФК «Львов» Артема Вовкуна, сообщил агент Ярослав Зварыч.
«Пивовары» намерены объявить о переходе в ближайшее время. Киевский клуб может также подписать другого игрока «Львова», вратаря Александра Рыбку.
В минувшем сезоне 21-летний Вовкун сыграл в 20 матчах в УПЛ, не отличившись результативными действиями. Ранее защитник выступал за словацкий «Михаловце» и «Мункач».
«Оболонь» заняла второе место в «чемпионской» группе Первой лиги и в новом сезоне выступит в элитном дивизионе чемпионата Украины.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Жерсон Родригеш уже выступал в тамошней лиге
Специалист – об упущенной победе команды Руслана Ротаня над «Красной Фурией»