Украина. Премьер лига04 июня 2023, 15:23 |
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Рыбка может вернуться в Оболонь
Голкипер вскоре станет свободным агентом
04 июня 2023, 15:23 |
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ФК «Львов» в конце текущего сезона прекратит свое существование, и игроки команды уже начинают искать себе новые клубы.
Голкипер Александр Рыбка может вернуться в «Оболонь». Ранее он уже выступал за киевский клуб в 2010 – 2011 годах.
В нынешнем сезоне «Оболонь» заняла второе место в Первой лиге. В следующем сезоне команда сыграет в УПЛ.
В сезоне 2022/2023 36-летний Рыбка провел 17 матчей в УПЛ, в которых пропустил 32 гола и дважды отстоял «на ноль».
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