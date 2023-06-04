ФК «Львов» в конце текущего сезона прекратит свое существование, и игроки команды уже начинают искать себе новые клубы.

Голкипер Александр Рыбка может вернуться в «Оболонь». Ранее он уже выступал за киевский клуб в 2010 – 2011 годах.

В нынешнем сезоне «Оболонь» заняла второе место в Первой лиге. В следующем сезоне команда сыграет в УПЛ.

В сезоне 2022/2023 36-летний Рыбка провел 17 матчей в УПЛ, в которых пропустил 32 гола и дважды отстоял «на ноль».