Львов сыграет в последнем туре УПЛ, затем распустит команду

По информации СМИ, «Львов», который уже вылетел в Первую лигу, 4 июня все же приедет на матч последнего тура УПЛ против «Колоса». Ранее сообщалось, что клуб может отказаться от дополнительных расходов на переезд.

Однако после матча все игроки команды станут свободными агентами и смогут искать себе новое место работы.

Что будет дальше – информации пока нет. Ранее были противоречивые сведения по поводу того, продолжит ли клуб существование в Первой лиге.