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  4. Львов сыграет в последнем туре УПЛ, затем распустит команду
Украина. Премьер лига
01 июня 2023, 16:29 | Обновлено 01 июня 2023, 16:32
1799
1

Львов сыграет в последнем туре УПЛ, затем распустит команду

Что будет дальше - информации нет

01 июня 2023, 16:29 | Обновлено 01 июня 2023, 16:32
1799
1
Львов сыграет в последнем туре УПЛ, затем распустит команду
ФК Львов

По информации СМИ, «Львов», который уже вылетел в Первую лигу, 4 июня все же приедет на матч последнего тура УПЛ против «Колоса». Ранее сообщалось, что клуб может отказаться от дополнительных расходов на переезд.

Однако после матча все игроки команды станут свободными агентами и смогут искать себе новое место работы.

Что будет дальше – информации пока нет. Ранее были противоречивые сведения по поводу того, продолжит ли клуб существование в Первой лиге.

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Источник Sportarena
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Springfield
Пора повторять вариант Горняк - Кривбасс.  Рух переименовать в Карпаты и пусть играют в УПЛ.   Остальные Львовы - в аматоры, на новый старт.
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