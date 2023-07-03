Пятов завершил карьеру в Шахтере. Клуб приглашает его в тренерский штаб

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказал о том, что 39-летний вратарь Андрей Пятов не получит новый контракт с клубом.

Ранее игрок говорил о желании продолжить карьеру футболиста, но клуб уже приглашает его в новый тренерский штаб Патрика ван Леувена.

«Андрей Пятов на этот момент завершил карьеру футболиста в нашей команде. Он прошел большой путь, 16 лет, большое количество титулов. Мы ему благодарны. 6 августа будет наш матч с «Тоттенхэмом» благотворительный, и мы предложили Андрею сыграть его прощальный матч. Надеюсь, он примет это предложение и мы красиво с ним попрощаемся».

«Мы прощаемся с ним как с игроком, но хотели бы видеть его в нашем тренерском штабе ван Леувена в качестве тренера вратарей. Нам важны его знания и опыт», – сказал Палкин.