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Украина. Премьер лига
20 июля 2023, 22:20 | Обновлено 20 июля 2023, 22:29
1423
2

ОФИЦИАЛЬНО. Новичком Днепра-1 стал бразильский хавбек Витиньо

18-летний бразилец в новом клубе взял себе игровой номер 19

20 июля 2023, 22:20 | Обновлено 20 июля 2023, 22:29
1423
2
ОФИЦИАЛЬНО. Новичком Днепра-1 стал бразильский хавбек Витиньо
СК Днепр-1. Витиньо

Очередным новичком днепрян в текущее межсезонье стал 18-летний бразильский центральный полузащитник Витиньо (полное имя – Виктор Уго да Силва Коста).

В составе днепрян хавбек выступит на арендных условиях с правом выкупа. Бразилец выбрал себе игровой номер 19.

Витиньо (Victor Hugo da Silva Costa) родился 11 ноября 2004 года. Два сезона подряд выступал в бразильском чемпионате U-20 за «Атлетико Минейро». За это время на его счету – 17 матчей и 7 голов в чемпионате и 8 матчей в кубковом турнире. Также Витиньо входит в состав сборной Бразилии U-17.

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Днепр-1 трансферы трансферы УПЛ Атлетико Минейро Витиньо (Днепр-1)
Источник СК Днепр-1
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Комментарии 2
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vruthiy-112
Супер, молодці. 
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Korkust
Мінус, що так пізно підписали! Було б не погано його обстукати і подивитись на нього перед ЛЧ в товариських матчах!
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