ОФИЦИАЛЬНО. Новичком Днепра-1 стал бразильский хавбек Витиньо

Очередным новичком днепрян в текущее межсезонье стал 18-летний бразильский центральный полузащитник Витиньо (полное имя – Виктор Уго да Силва Коста).

В составе днепрян хавбек выступит на арендных условиях с правом выкупа. Бразилец выбрал себе игровой номер 19.

Витиньо (Victor Hugo da Silva Costa) родился 11 ноября 2004 года. Два сезона подряд выступал в бразильском чемпионате U-20 за «Атлетико Минейро». За это время на его счету – 17 матчей и 7 голов в чемпионате и 8 матчей в кубковом турнире. Также Витиньо входит в состав сборной Бразилии U-17.