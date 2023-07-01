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Украина. Премьер лига
01 июля 2023, 21:40 |
947
1

ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ подписал капитана Ингульца

Максим Ковалев оформил договор с новичком УПЛ

01 июля 2023, 21:40 |
947
1
ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ подписал капитана Ингульца
ЛНЗ. Максим Ковалев

Новичок УПЛ клуб ЛНЗ объявил о подписании контракта с защитником Максимом Ковалевым. О сроке договора информации нет.

35-летний игрок в минувшем сезоне был капитаном «Ингульца». В прошлом чемпионате провел 24 матча и забил три гола.

Ранее ЛНЗ успел подписать хавбека Геннадия Пасича и форварда Максима Прядуна.

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Источник ФК ЛНЗ
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Комментарии 1
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Gargantua
там Запорожец хороший опорник.
Смолякова уже Полесье забрало.
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