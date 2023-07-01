Украина. Премьер лига01 июля 2023, 21:40 |
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ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ подписал капитана Ингульца
Максим Ковалев оформил договор с новичком УПЛ
01 июля 2023, 21:40 |
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Новичок УПЛ клуб ЛНЗ объявил о подписании контракта с защитником Максимом Ковалевым. О сроке договора информации нет.
35-летний игрок в минувшем сезоне был капитаном «Ингульца». В прошлом чемпионате провел 24 матча и забил три гола.
Ранее ЛНЗ успел подписать хавбека Геннадия Пасича и форварда Максима Прядуна.
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