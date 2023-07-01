ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ подписал капитана Ингульца

Новичок УПЛ клуб ЛНЗ объявил о подписании контракта с защитником Максимом Ковалевым. О сроке договора информации нет.

35-летний игрок в минувшем сезоне был капитаном «Ингульца». В прошлом чемпионате провел 24 матча и забил три гола.

Ранее ЛНЗ успел подписать хавбека Геннадия Пасича и форварда Максима Прядуна.