Виктория усилилась двумя бывшими «пивоварами»

Подопечные Анатолия Бессмертного, вновь изъявившие желание выступать в Первой лиге, провели уже четыре контрольных матча: победили «Ниву» из Бузовой и «Полтаву» с одинаковым счетом – 2:0 и уступили «Оболони» – 0:2 и ФСК «Мариуполь» – 2:3.

Как стало известно Sport.ua, пока что контракт с «Викторией» подписали два экс-игрока «Оболони» Максим Покотилюк и Алексей Савченко. В расположении команды из Сумщины находится еще ряд потенциальных новичков и их дальнейшая судьба определится после очередного спарринга с «Левым берегом», который запланирован на 15 июля.

Ранее сообщалось, что «Виктория» планирует усилиться тремя игроками.