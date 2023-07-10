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  4. Виктория усилилась двумя бывшими «пивоварами»
Украина. Первая лига
10 июля 2023, 14:13 |
167
0

Виктория усилилась двумя бывшими «пивоварами»

Максим Покотилюк и Алексей Савченко будут защищать цвета команды из Николаевки

10 июля 2023, 14:13 |
167
0
Виктория усилилась двумя бывшими «пивоварами»
СК Чайка. Анатолий Бессмертный

Подопечные Анатолия Бессмертного, вновь изъявившие желание выступать в Первой лиге, провели уже четыре контрольных матча: победили «Ниву» из Бузовой и «Полтаву» с одинаковым счетом – 2:0 и уступили «Оболони» – 0:2 и ФСК «Мариуполь» – 2:3.

Как стало известно Sport.ua, пока что контракт с «Викторией» подписали два экс-игрока «Оболони» Максим Покотилюк и Алексей Савченко. В расположении команды из Сумщины находится еще ряд потенциальных новичков и их дальнейшая судьба определится после очередного спарринга с «Левым берегом», который запланирован на 15 июля.

Ранее сообщалось, что «Виктория» планирует усилиться тремя игроками.

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Виктория Николаевка Оболонь Киев трансферы Максим Покотилюк Алексей Савченко инсайд Анатолий Бессмертный
Источник Sport.ua
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