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Украина. Премьер лига
02 июля 2023, 13:28 | Обновлено 02 июля 2023, 13:46
367
0

Виктория планирует усилиться Шелиховым и еще двумя игроками

Сумская команда возвращается на профессиональный уровень и выступит в Первой лиге

02 июля 2023, 13:28 | Обновлено 02 июля 2023, 13:46
367
0
Виктория планирует усилиться Шелиховым и еще двумя игроками
ФК Авангард. Дмитрий Ульянов (справа)

«Виктория» планирует усилиться вратарем Денисом Шелиховым, а также защитниками Богданом Бычковым и Дмитрием Ульяновым.

Шелихов ранее выступал за ЛНЗ, голкипер покинул черкасский клуб по истечении срока контракта. Бычков последний сезон провел в СК «Полтава».

Ульянов ранее выступал в «Виктории» во Второй лиге. Последним клубом защитника был словацкий «Вранов».

Напомним, сумская команда возвращается на профессиональный уровень и выступит в Первой лиге в сезоне-2023/24. Предыдущий розыгрыш «Виктория» пропустила из-за масштабной российской агрессии.

Новый сезон Первой лиги начнется 28 июля. «Виктория» будет выступать в группе Б.

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Виктория Николаевка Денис Шелихов Дмитрий Ульянов Богдан Бычков
Источник Sportarena
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