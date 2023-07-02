Виктория планирует усилиться Шелиховым и еще двумя игроками

«Виктория» планирует усилиться вратарем Денисом Шелиховым, а также защитниками Богданом Бычковым и Дмитрием Ульяновым.

Шелихов ранее выступал за ЛНЗ, голкипер покинул черкасский клуб по истечении срока контракта. Бычков последний сезон провел в СК «Полтава».

Ульянов ранее выступал в «Виктории» во Второй лиге. Последним клубом защитника был словацкий «Вранов».

Напомним, сумская команда возвращается на профессиональный уровень и выступит в Первой лиге в сезоне-2023/24. Предыдущий розыгрыш «Виктория» пропустила из-за масштабной российской агрессии.

Новый сезон Первой лиги начнется 28 июля. «Виктория» будет выступать в группе Б.