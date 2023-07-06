ОФИЦИАЛЬНО. Вратарь Герман Пеньков стал голкипером черкасского ЛНЗ

Черкасский клуб ЛНЗ объявил о подписании опытного украинского вратаря Германа Пенькова.

29-летний голкипер до этого выступал за «Минай». В минувшем сезоне он сыграл только 1 матч в УПЛ.

В своей вратарской карьере Пеньков выступал также за Сталь Каменское, Карпаты, Олимпик, Львов и армянский Пюник.