Украина. Премьер лига06 июля 2023, 21:56 | Обновлено 06 июля 2023, 22:37
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ОФИЦИАЛЬНО. Вратарь Герман Пеньков стал голкипером черкасского ЛНЗ
29-летний голкипер до этого выступал за клуб «Минай»
06 июля 2023, 21:56 | Обновлено 06 июля 2023, 22:37
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Черкасский клуб ЛНЗ объявил о подписании опытного украинского вратаря Германа Пенькова.
29-летний голкипер до этого выступал за «Минай». В минувшем сезоне он сыграл только 1 матч в УПЛ.
В своей вратарской карьере Пеньков выступал также за Сталь Каменское, Карпаты, Олимпик, Львов и армянский Пюник.
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