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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Вратарь Герман Пеньков стал голкипером черкасского ЛНЗ
Украина. Премьер лига
06 июля 2023, 21:56 | Обновлено 06 июля 2023, 22:37
419
1

ОФИЦИАЛЬНО. Вратарь Герман Пеньков стал голкипером черкасского ЛНЗ

29-летний голкипер до этого выступал за клуб «Минай»

06 июля 2023, 21:56 | Обновлено 06 июля 2023, 22:37
419
1
ОФИЦИАЛЬНО. Вратарь Герман Пеньков стал голкипером черкасского ЛНЗ
ФК ЛНЗ. Герман Пеньков

Черкасский клуб ЛНЗ объявил о подписании опытного украинского вратаря Германа Пенькова.

29-летний голкипер до этого выступал за «Минай». В минувшем сезоне он сыграл только 1 матч в УПЛ.

В своей вратарской карьере Пеньков выступал также за Сталь Каменское, Карпаты, Олимпик, Львов и армянский Пюник.

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ЛНЗ Черкассы Герман Пеньков Минай трансферы УПЛ трансферы
Источник ФК ЛНЗ
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Герман и Пеньков.  Герман Пенько!
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