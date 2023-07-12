Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Полтава подписала двух игроков с опытом выступлений в УПЛ
Украина. Первая лига
12 июля 2023, 00:50 | Обновлено 12 июля 2023, 01:11
102
0

ОФИЦИАЛЬНО. Полтава подписала двух игроков с опытом выступлений в УПЛ

Евгений Опанасенко и Роман Лепка будут выступать в команде Первой лиги

12 июля 2023, 00:50 | Обновлено 12 июля 2023, 01:11
102
0
ОФИЦИАЛЬНО. Полтава подписала двух игроков с опытом выступлений в УПЛ
СК Полтава. Роман Лепка (слева)

На днях клуб Первой лиги «Полтава» завершил процедуру заключения сделок с еще двумя новичками. Игроками клуба стали опытный защитник Евгений Опанасенко, успевший поиграть в УПЛ и за рубежом, и голкипер Роман Лепка.

Евгений Опанасенко. 32-летний защитник – уроженец Запорожья, но уже долгое время его жизнь тесно связана с Полтавой. Евгений – воспитанник школы запорожского Металлурга. Именно в нем Опанасенко дебютировал на профессиональном уровне, а затем был вице-капитаном и одним из лидеров металлургов. В составе Металлурга Евгений стал серебряным призером первой лиги чемпионата Украины в сезоне 2011–2012 годов.

Летом 2014 года стал игроком одесского Черноморца, но провел там всего полгода, после чего перебрался в луганскую Зару, где был игроком основного состава. В сезоне 2015/16 вместе с Зарей дошел до финала Кубка Украины. По итогам сезона 2016/17 вместе с Зарей получил бронзовые медали УПЛ. Из состава Зари Евгений Опанасенко перешел в турецкий Коньяспор. Однако за время пребывания в команде сыграл всего в 9 поединках.

После вояжа в Турцию Евгений Опанасенко перешел в полтавскую Ворсклу, где сразу с полтавчанами стал финалистом Кубка Украины сезона 2019/20. Летом 2021 года перешел в Ингулец. В прошлом же сезоне защищал цвета криворожского Кривбасса, за который провел 7 поединков в УПЛ. На юношеском уровне вызывался в молодежную сборную Украины U-21.

Контракт с игроком рассчитан на два года.

Роман Лепка. 26-летний вратарь родился в городе Первомайск Николаевской области. Роман – воспитанник симферопольского УОР и кропивницкого клуба Зирка. За последнюю дебютировал на профессиональном уровне. Любопытно, что дебютную игру Роман Лепка провел именно в Полтаве. Тогда он вышел на замену на 90+5 минуте во встрече против ФК Полтава.

В целом в составе ФК Зирка выступал с 2014 по 2018 год. За это время успел вместе с крапивничанами попасть в УПЛ. В высшем дивизионе выходил в трех встречах, где сыграл 270 минут. Дебютировал Роман в элите украинского футбола 18 марта 2017 года тоже в Полтаве – матчем против Ворсклы. Зимой 2019 стал игроком винницкой Нивы, где успел провести три встречи (289 минут) и пропустил 5 голов.

В сезоне 2019/20 перебрался в перволиговый Ингулец, за который провел три кубковых поединка. В 2020–2022 защищал цвета криворожского Кривбасса, с которым прошел Вторую и Первую лигу, имея в активе 22 встречи. В прошлом сезоне выступал за львовские Карпаты, в составе которых провел 13 игр (1235 минут). В пассиве Романа 11 пропущенных голов.

Соглашение с игроком заключено по схеме 1+1 (контракт рассчитан сроком на один год с возможностью продления на еще один).

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Унион Берлин взял в аренду форварда Челси до конца сезона
ОФИЦИАЛЬНО. Капич покинул Кривбасс и перешел в латвийскую Валмиеру
Буковина подписала защитника из Вереса и продлила контракты с братьями
Полтава Евгений Опанасенко Роман Лепка трансферы трансферы УПЛ Кривбасс Кривой Рог Карпаты Львов
Источник ФК Полтава
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

10 трансферов, которые могли изменить футбол, но так и не состоялись
Футбол | 11 июля 2023, 12:13 6
10 трансферов, которые могли изменить футбол, но так и не состоялись
10 трансферов, которые могли изменить футбол, но так и не состоялись

Переговоры далеко не всегда заканчиваются успехом…

Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!
Теннис | 11 июля 2023, 04:25 0
Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!
Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!

Подписывайтесь и наслаждайтесь миром тенниса вместе с нами

Перестрелка файерами. Матч ЛЧ между клубами Мальты и Израиля приостановлен
Футбол | 11.07.2023, 22:23
Перестрелка файерами. Матч ЛЧ между клубами Мальты и Израиля приостановлен
Перестрелка файерами. Матч ЛЧ между клубами Мальты и Израиля приостановлен
Эли удивила Лондон! Свитолина обыграла Свентек в четвертьфинале Уимблдона
Теннис | 11.07.2023, 18:30
Эли удивила Лондон! Свитолина обыграла Свентек в четвертьфинале Уимблдона
Эли удивила Лондон! Свитолина обыграла Свентек в четвертьфинале Уимблдона
Трент АЛЕКСАНДЕР-АРНОЛЬД: «Мы хотим выиграть АПЛ и знаем, как это делать»
Футбол | 11.07.2023, 17:50
Трент АЛЕКСАНДЕР-АРНОЛЬД: «Мы хотим выиграть АПЛ и знаем, как это делать»
Трент АЛЕКСАНДЕР-АРНОЛЬД: «Мы хотим выиграть АПЛ и знаем, как это делать»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Шаг вперед. Кто из игроков молодежки может получить вызов от Реброва
Шаг вперед. Кто из игроков молодежки может получить вызов от Реброва
11.07.2023, 14:18 8
Футбол
СОБОЛЕНКО: Согласна с Элиной, что нужно сделать заявление – без рукопожатия
СОБОЛЕНКО: Согласна с Элиной, что нужно сделать заявление – без рукопожатия
11.07.2023, 04:39 6
Теннис
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Шахтер можно уже поздравлять с победой в чемпионате»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Шахтер можно уже поздравлять с победой в чемпионате»
10.07.2023, 07:38 21
Футбол
Что случилось? Миколенко не полетел с Эвертоном на предсезонный сбор
Что случилось? Миколенко не полетел с Эвертоном на предсезонный сбор
10.07.2023, 16:57 18
Футбол
Элина СВИТОЛИНА: «Свентек – великая чемпионка и отличный человек»
Элина СВИТОЛИНА: «Свентек – великая чемпионка и отличный человек»
10.07.2023, 03:21
Теннис
Стали известны все участницы 1/4 финала на Уимблдоне-2023
Стали известны все участницы 1/4 финала на Уимблдоне-2023
10.07.2023, 19:25 6
Теннис
1317 позиций за 3 месяца! Свитолина снова стала первой ракеткой Украины
1317 позиций за 3 месяца! Свитолина снова стала первой ракеткой Украины
11.07.2023, 20:12 7
Теннис
Соперники Украины. Уже известны 15 из 16 участников ЧМ по пляжному футболу
Соперники Украины. Уже известны 15 из 16 участников ЧМ по пляжному футболу
10.07.2023, 22:40 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем