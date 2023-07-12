ОФИЦИАЛЬНО. Полтава подписала двух игроков с опытом выступлений в УПЛ

На днях клуб Первой лиги «Полтава» завершил процедуру заключения сделок с еще двумя новичками. Игроками клуба стали опытный защитник Евгений Опанасенко, успевший поиграть в УПЛ и за рубежом, и голкипер Роман Лепка.

Евгений Опанасенко. 32-летний защитник – уроженец Запорожья, но уже долгое время его жизнь тесно связана с Полтавой. Евгений – воспитанник школы запорожского Металлурга. Именно в нем Опанасенко дебютировал на профессиональном уровне, а затем был вице-капитаном и одним из лидеров металлургов. В составе Металлурга Евгений стал серебряным призером первой лиги чемпионата Украины в сезоне 2011–2012 годов.

Летом 2014 года стал игроком одесского Черноморца, но провел там всего полгода, после чего перебрался в луганскую Зару, где был игроком основного состава. В сезоне 2015/16 вместе с Зарей дошел до финала Кубка Украины. По итогам сезона 2016/17 вместе с Зарей получил бронзовые медали УПЛ. Из состава Зари Евгений Опанасенко перешел в турецкий Коньяспор. Однако за время пребывания в команде сыграл всего в 9 поединках.

После вояжа в Турцию Евгений Опанасенко перешел в полтавскую Ворсклу, где сразу с полтавчанами стал финалистом Кубка Украины сезона 2019/20. Летом 2021 года перешел в Ингулец. В прошлом же сезоне защищал цвета криворожского Кривбасса, за который провел 7 поединков в УПЛ. На юношеском уровне вызывался в молодежную сборную Украины U-21.

Контракт с игроком рассчитан на два года.

Роман Лепка. 26-летний вратарь родился в городе Первомайск Николаевской области. Роман – воспитанник симферопольского УОР и кропивницкого клуба Зирка. За последнюю дебютировал на профессиональном уровне. Любопытно, что дебютную игру Роман Лепка провел именно в Полтаве. Тогда он вышел на замену на 90+5 минуте во встрече против ФК Полтава.

В целом в составе ФК Зирка выступал с 2014 по 2018 год. За это время успел вместе с крапивничанами попасть в УПЛ. В высшем дивизионе выходил в трех встречах, где сыграл 270 минут. Дебютировал Роман в элите украинского футбола 18 марта 2017 года тоже в Полтаве – матчем против Ворсклы. Зимой 2019 стал игроком винницкой Нивы, где успел провести три встречи (289 минут) и пропустил 5 голов.

В сезоне 2019/20 перебрался в перволиговый Ингулец, за который провел три кубковых поединка. В 2020–2022 защищал цвета криворожского Кривбасса, с которым прошел Вторую и Первую лигу, имея в активе 22 встречи. В прошлом сезоне выступал за львовские Карпаты, в составе которых провел 13 игр (1235 минут). В пассиве Романа 11 пропущенных голов.

Соглашение с игроком заключено по схеме 1+1 (контракт рассчитан сроком на один год с возможностью продления на еще один).