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Украина. Первая лига
12 июля 2023, 05:41 | Обновлено 12 июля 2023, 06:17
303
0

ОФИЦИАЛЬНО. Два футболиста покинули СК Полтава

Ян Вечный и Ян Костенко ушли из команды, поскольку закончились контракты

12 июля 2023, 05:41 | Обновлено 12 июля 2023, 06:17
303
0
ОФИЦИАЛЬНО. Два футболиста покинули СК Полтава
СК Полтава

Очередные кадровые изменения произошли в составе СК Полтава, клуба Первой лиги. У двух футболистов завершились контракты с клубом.

Так, подошло к концу соглашение с голкипером Яном Вечным. Ян пришел в состав горожан летом 2021 года. За это время провел 31 матч. В прошлом сезоне вообще стал одним из немногих игроков лиги, проведших все матчи без замен. Суммарно на поле Вечный провел 2976 минут. В пассиве Яна одна желтая карточка.

Также клуб покинул полузащитник Ян Костенко, соглашение с которым дошло до завершения. Футболист перешел во львовские Карпаты. 20-летний игрок пришел в СК Полтава летом 2021 года. За это время провел 35 матчей. Суммарно на поле полузащитник сыграл 2482 минут. За это время отличился семью голами (2 во второй лиге и 5 в первой лиге). В пассиве Яна 7 желтых карточек.

Клуб поблагодарил футболистов за сотрудничество и пожелал успехов в дальнейшей карьере.

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Полтава расторжение контракта Ян Вечный Ян Костенко трансферы Карпаты Львов
Источник СК Полтава
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