ОФИЦИАЛЬНО. Два футболиста покинули СК Полтава

Очередные кадровые изменения произошли в составе СК Полтава, клуба Первой лиги. У двух футболистов завершились контракты с клубом.

Так, подошло к концу соглашение с голкипером Яном Вечным. Ян пришел в состав горожан летом 2021 года. За это время провел 31 матч. В прошлом сезоне вообще стал одним из немногих игроков лиги, проведших все матчи без замен. Суммарно на поле Вечный провел 2976 минут. В пассиве Яна одна желтая карточка.

Также клуб покинул полузащитник Ян Костенко, соглашение с которым дошло до завершения. Футболист перешел во львовские Карпаты. 20-летний игрок пришел в СК Полтава летом 2021 года. За это время провел 35 матчей. Суммарно на поле полузащитник сыграл 2482 минут. За это время отличился семью голами (2 во второй лиге и 5 в первой лиге). В пассиве Яна 7 желтых карточек.

Клуб поблагодарил футболистов за сотрудничество и пожелал успехов в дальнейшей карьере.