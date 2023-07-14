ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 подписал 29-летнего украинского голкипера из Колоса

Украинский клуб «Днепр-1» официально объявил о трансфере 29-летнего украинского голкипера Евгения Волынца из «Колоса».

Контракт рассчитан на 3 года. В составе днепровской команды он будет выступать под 1-м номером.

В прошлом сезоне Волынец провел 29 матчей в УПЛ, в которых пропустил 34 мяча.

Статистика Волынца: УПЛ – 84 матча (98 пропустил, 33 матча на ноль), Первая лига – 62 матча (55 пропустил, 26 матчей на ноль), Кубок Украины – 4 матча (3 пропустил, 1 матч на ноль), еврокубки – 4 матча (3 пропустил, 2 матча на ноль).

В юношеских сборных Украины Евгений отыграл в 16 поединках.