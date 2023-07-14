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Украина. Премьер лига
14 июля 2023, 21:18 | Обновлено 14 июля 2023, 21:19
1451
1

ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 подписал 29-летнего украинского голкипера из Колоса

Евгений Волынец сменил прописку в УПЛ

14 июля 2023, 21:18 | Обновлено 14 июля 2023, 21:19
1451
1
ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 подписал 29-летнего украинского голкипера из Колоса
ФК Колос. Евгений Волынец

Украинский клуб «Днепр-1» официально объявил о трансфере 29-летнего украинского голкипера Евгения Волынца из «Колоса».

Контракт рассчитан на 3 года. В составе днепровской команды он будет выступать под 1-м номером.

В прошлом сезоне Волынец провел 29 матчей в УПЛ, в которых пропустил 34 мяча.

Статистика Волынца: УПЛ – 84 матча (98 пропустил, 33 матча на ноль), Первая лига – 62 матча (55 пропустил, 26 матчей на ноль), Кубок Украины – 4 матча (3 пропустил, 1 матч на ноль), еврокубки – 4 матча (3 пропустил, 2 матча на ноль).

В юношеских сборных Украины Евгений отыграл в 16 поединках.

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Источник СК Днепр-1
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