ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 подписал 29-летнего украинского голкипера из Колоса
Евгений Волынец сменил прописку в УПЛ
Украинский клуб «Днепр-1» официально объявил о трансфере 29-летнего украинского голкипера Евгения Волынца из «Колоса».
Контракт рассчитан на 3 года. В составе днепровской команды он будет выступать под 1-м номером.
В прошлом сезоне Волынец провел 29 матчей в УПЛ, в которых пропустил 34 мяча.
Статистика Волынца: УПЛ – 84 матча (98 пропустил, 33 матча на ноль), Первая лига – 62 матча (55 пропустил, 26 матчей на ноль), Кубок Украины – 4 матча (3 пропустил, 1 матч на ноль), еврокубки – 4 матча (3 пропустил, 2 матча на ноль).
В юношеских сборных Украины Евгений отыграл в 16 поединках.
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