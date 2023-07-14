Днепр-1 продлил контракты с тремя игроками

Как стало известно Sport.ua, контракты с «Днепром-1» до 30 июня 2024 года подписали защитник Виталий Федорив, и два футболиста, которые в предыдущем сезоне играли за команду U19 — защитник и капитан Кристиан Свистун (в межсезонье пресса сватала его в «Агробизнес»), а также полузащитник Илья Ершов.

35-летний Федорив перешел в «Днепр-1» по ходу прошлого сезона из «Металлиста» и не так и не успел дебютировать в составе днепровской команды. При этом защитник заработал красную карточку от Катерины Монзуль за активное участие в массовой драке во время матча с «Шахтером».

«Днепр-1» по итогам минувшего сезона впервые стал серебряным призером УПЛ и сыграет в квалификации Лиги чемпионов. 25 июля и 1 августа соперником днепрян будет греческий «Панатинаикос».