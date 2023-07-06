ОФИЦИАЛЬНО. Бойко подписал годичный контракт с Полесьем
Опытный голкипер усилил клуб из Житомира
Футбольный клуб «Полесье» сообщил о подписании опытного голкипера Дениса Бойко. Стороны заключили контракт сроком на один год.
Бойко находился в статусе свободного агента. Его контракт с «Динамо» закончился в конце прошлого сезона. За время выступлений в составе киевского клуба Бойко сыграл 108 матчей во всех турнирах.
Отметим, что Бойко имеет опыт выступлений не только за столичное «Динамо», но и за футбольный клуб «Днепр». Также он выступал за турецкий «Бешикташ» и испанскую «Малагу».
Ранее «Полесье» подписало воспитанника «Шахтера».
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