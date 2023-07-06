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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Бойко подписал годичный контракт с Полесьем
Украина. Премьер лига
06 июля 2023, 12:20 |
446
0

ОФИЦИАЛЬНО. Бойко подписал годичный контракт с Полесьем

Опытный голкипер усилил клуб из Житомира

06 июля 2023, 12:20 |
446
0
ОФИЦИАЛЬНО. Бойко подписал годичный контракт с Полесьем
ФК Полесье. Денис Бойко

Футбольный клуб «Полесье» сообщил о подписании опытного голкипера Дениса Бойко. Стороны заключили контракт сроком на один год.

Бойко находился в статусе свободного агента. Его контракт с «Динамо» закончился в конце прошлого сезона. За время выступлений в составе киевского клуба Бойко сыграл 108 матчей во всех турнирах.

Отметим, что Бойко имеет опыт выступлений не только за столичное «Динамо», но и за футбольный клуб «Днепр». Также он выступал за турецкий «Бешикташ» и испанскую «Малагу».

Ранее «Полесье» подписало воспитанника «Шахтера».

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Динамо Киев трансферы Денис Бойко свободный агент Полесье Житомир трансферы УПЛ
Источник ФК Полесье
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