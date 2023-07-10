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Украина. Премьер лига
10 июля 2023, 15:19 |
181
0

ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь подписала экс-игрока Ингульца Нагиева

«Пивовары» усилили оборону

10 июля 2023, 15:19 |
181
0
ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь подписала экс-игрока Ингульца Нагиева
ФК Ингулец Петрово

Киевская «Оболонь» сообщила о подписании защитника Дмитрия Нагиева, последним клубом которого был «Ингулец» из Петрово.

Новичок столичного клуба выбрал себе 33-й игровой номер.

Нагиев ранее также играл за «Днепр», «Мауэрверк» Австрия, «Сумгаит» Азербайджан, «Стумбрас» Литва и «Динамо-Авто» Молдова.

Напомним, ранее «Оболонь» объявила о продлении контрактов с 15-ю игроками.

В предыдущем сезоне «Оболонь» заняла второе место в Первой лиге и новый сезон-2023/2024 проведет в УПЛ.

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трансферы УПЛ Оболонь Киев Дмитрий Нагиев
Источник ФК Оболонь
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