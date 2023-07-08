Украина. Премьер лига08 июля 2023, 21:40 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Новичок УПЛ продлил контракты с 15 футболистами
«Оболонь» переподписала новые соглашение с большим количеством игроков
08 июля 2023, 21:40 |
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Киевский футбольный клуб «Оболонь», который по итогам сезона 2022/23 занял второе место в Первой лиге и вышел в УПЛ, продлил контракт с 15 футболистами, о чем ранее уже сообщал Sport.ua.
Продлили свои контракты следующие футболисты:
- Назарий Федоривский – вратарь
- Артем Кичак – вратарь
- Александр Осман – защитник
- Дмитрий Фатеев – защитник
- Павел Лукьянчук – защитник
- Даниил Карась – защитник
- Егор Прокопенко – защитник
- Сергей Косовский – полузащитник
- Тарас Мороз – полузащитник
- Виталий Груша – полузащитник
- Руслан Черненко – полузащитник
- Олег Слободян – полузащитник
- Александр Чернов – полузащитник
- Игорь Краснопир – нападающий
- Максим Ермоленко – нападающий
Новые соглашения, по нашей информации, подписаны на 1 год.
В стартовом туре нового сезона УПЛ команда Валерия Иващенко сыграет дома с «Колосом» 29 июля.
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