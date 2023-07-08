ОФИЦИАЛЬНО. Новичок УПЛ продлил контракты с 15 футболистами

Киевский футбольный клуб «Оболонь», который по итогам сезона 2022/23 занял второе место в Первой лиге и вышел в УПЛ, продлил контракт с 15 футболистами, о чем ранее уже сообщал Sport.ua.

Продлили свои контракты следующие футболисты:

Назарий Федоривский – вратарь

Артем Кичак – вратарь

Александр Осман – защитник

Дмитрий Фатеев – защитник

Павел Лукьянчук – защитник

Даниил Карась – защитник

Егор Прокопенко – защитник

Сергей Косовский – полузащитник

Тарас Мороз – полузащитник

Виталий Груша – полузащитник

Руслан Черненко – полузащитник

Олег Слободян – полузащитник

Александр Чернов – полузащитник

Игорь Краснопир – нападающий

Максим Ермоленко – нападающий

Новые соглашения, по нашей информации, подписаны на 1 год.

В стартовом туре нового сезона УПЛ команда Валерия Иващенко сыграет дома с «Колосом» 29 июля.