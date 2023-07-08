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Украина. Премьер лига
08 июля 2023, 21:40 |
1086
0

ОФИЦИАЛЬНО. Новичок УПЛ продлил контракты с 15 футболистами

«Оболонь» переподписала новые соглашение с большим количеством игроков

08 июля 2023, 21:40 |
1086
0
ОФИЦИАЛЬНО. Новичок УПЛ продлил контракты с 15 футболистами
ФК Оболонь

Киевский футбольный клуб «Оболонь», который по итогам сезона 2022/23 занял второе место в Первой лиге и вышел в УПЛ, продлил контракт с 15 футболистами, о чем ранее уже сообщал Sport.ua.

Продлили свои контракты следующие футболисты:

  • Назарий Федоривский – вратарь
  • Артем Кичак – вратарь
  • Александр Осман – защитник
  • Дмитрий Фатеев – защитник
  • Павел Лукьянчук – защитник
  • Даниил Карась – защитник
  • Егор Прокопенко – защитник
  • Сергей Косовский – полузащитник
  • Тарас Мороз – полузащитник
  • Виталий Груша – полузащитник
  • Руслан Черненко – полузащитник
  • Олег Слободян – полузащитник
  • Александр Чернов – полузащитник
  • Игорь Краснопир – нападающий
  • Максим Ермоленко – нападающий

Новые соглашения, по нашей информации, подписаны на 1 год.

В стартовом туре нового сезона УПЛ команда Валерия Иващенко сыграет дома с «Колосом» 29 июля.

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Назарий Федоривский Артем Кичак Александр Осман Дмитрий Фатеев Павел Лукьянчук Даниил Карась Егор Прокопенко Сергей Косовский Тарас Мороз Виталий Груша Руслан Черненко Олег Слободян Александр Чернов Игорь Краснопир Максим Ермоленко продление контракта трансферы трансферы УПЛ Оболонь Киев
Источник ФК Оболонь
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