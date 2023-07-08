ВИДЕО. Оболонь на мажорной ноте завершила сборы, обыграв Чернигов

В пятницу, 7 июля, состоялся товарищеский матч между украинскими клубами «Оболонь» и «Чернигов». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу киевлян.

Для «Оболони» это был последний матч на первых учебно-тренировочных сборах.

Во всех четырех поединках команда одержала победу с общим счетом 11:3.

Товарищеский матч. 8 июля

Оболонь – Чернигов – 3:1