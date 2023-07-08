Товарищеские матчи
Украина. Премьер лига08 июля 2023, 21:26 |
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ВИДЕО. Оболонь на мажорной ноте завершила сборы, обыграв Чернигов
Игра завершилась со счетом 3:1
08 июля 2023, 21:26 |
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В пятницу, 7 июля, состоялся товарищеский матч между украинскими клубами «Оболонь» и «Чернигов». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу киевлян.
Для «Оболони» это был последний матч на первых учебно-тренировочных сборах.
Во всех четырех поединках команда одержала победу с общим счетом 11:3.
Товарищеский матч. 8 июля
Оболонь – Чернигов – 3:1
Видеообзор поединка:
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