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  4. ВИДЕО. Оболонь на мажорной ноте завершила сборы, обыграв Чернигов
Товарищеские матчи
Оболонь
07.07.2023 11:00 – FT 3 : 1
Чернигов
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
08 июля 2023, 21:26 |
318
0

ВИДЕО. Оболонь на мажорной ноте завершила сборы, обыграв Чернигов

Игра завершилась со счетом 3:1

08 июля 2023, 21:26 |
318
0
ВИДЕО. Оболонь на мажорной ноте завершила сборы, обыграв Чернигов
ФК Оболонь

В пятницу, 7 июля, состоялся товарищеский матч между украинскими клубами «Оболонь» и «Чернигов». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу киевлян.

Для «Оболони» это был последний матч на первых учебно-тренировочных сборах.

Во всех четырех поединках команда одержала победу с общим счетом 11:3.

Товарищеский матч. 8 июля

Оболонь – Чернигов – 3:1

Видеообзор поединка:

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Источник Sport.ua
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