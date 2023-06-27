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Украина. Премьер лига
27 июня 2023, 11:15 | Обновлено 27 июня 2023, 11:54
770
0

ОФИЦИАЛЬНО. Минай подписал воспитанника Динамо

Иван Демиденко продолжит карьеру в УПЛ

27 июня 2023, 11:15 | Обновлено 27 июня 2023, 11:54
770
0
ОФИЦИАЛЬНО. Минай подписал воспитанника Динамо
ФК Минай

«Минай» на своем официальном сайте объявил о подписании 20-летнего центрального форварда Ивана Демиденко.

Воспитанник «Динамо» поставил подпись под контрактом, рассчитанным до конца сезона-2025/26. Он будет выступать под 11-м номером.

Предыдущий клуб Демиденко – представитель греческой Суперлиги – «Астерас». Также он играл в составах юношеских команд «Динамо», «Днепра-1» и «Олимпика».

Ранее сообщалось, что Игорь Лучкевич возвращается в «Минай» из США.

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Иван Демиденко Минай Днепр
Источник ФК Минай
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