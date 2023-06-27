Украина. Премьер лига27 июня 2023, 11:15 | Обновлено 27 июня 2023, 11:54
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ОФИЦИАЛЬНО. Минай подписал воспитанника Динамо
Иван Демиденко продолжит карьеру в УПЛ
27 июня 2023, 11:15 | Обновлено 27 июня 2023, 11:54
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«Минай» на своем официальном сайте объявил о подписании 20-летнего центрального форварда Ивана Демиденко.
Воспитанник «Динамо» поставил подпись под контрактом, рассчитанным до конца сезона-2025/26. Он будет выступать под 11-м номером.
Предыдущий клуб Демиденко – представитель греческой Суперлиги – «Астерас». Также он играл в составах юношеских команд «Динамо», «Днепра-1» и «Олимпика».
Ранее сообщалось, что Игорь Лучкевич возвращается в «Минай» из США.
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