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  4. Игорь Лучкевич возвращается в Минай из США
Украина. Премьер лига
26 июня 2023, 20:32 |
943
0

Игорь Лучкевич возвращается в Минай из США

Украинский специалист снова будет работать в тренерском штабе Владимира Шарана

26 июня 2023, 20:32 |
943
0
Игорь Лучкевич возвращается в Минай из США
Instagram. Игорь Лучкевич

27 июня закарпатская команда «Минай» возвращается из отпуска и приступит к подготовке к новым испытаниям в УПЛ. Запланировано проведение семи спаррингов, первый – с «Металлистом», который состоится 2 июля.

Как стало известно Sport.ua, пока главной кадровой новостью межсезонья в «Минае» стало возвращение в тренерский штаб Игоря Лучкевича. В феврале он принял предложение руководства детско-юношеского футбольного клуба «Насиональ» из американского города Ноксвилл, где стал техническим директором. Но после четырехмесячного пребывания за океаном решил, что он нужнее в «Минае», где снова будет помогать наставнику Владимиру Шарану.

Напомним, что в весенней части сезона ассистентами Шарана были Сергей Mизин, Вадим Чернышенко, Сергей Симоненко и Андрей Новак, отвечавший за подготовку вратарей.

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Владимир Шаран Игорь Лучкевич Минай назначение тренера
Источник Sport.ua
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