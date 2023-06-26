Игорь Лучкевич возвращается в Минай из США
Украинский специалист снова будет работать в тренерском штабе Владимира Шарана
27 июня закарпатская команда «Минай» возвращается из отпуска и приступит к подготовке к новым испытаниям в УПЛ. Запланировано проведение семи спаррингов, первый – с «Металлистом», который состоится 2 июля.
Как стало известно Sport.ua, пока главной кадровой новостью межсезонья в «Минае» стало возвращение в тренерский штаб Игоря Лучкевича. В феврале он принял предложение руководства детско-юношеского футбольного клуба «Насиональ» из американского города Ноксвилл, где стал техническим директором. Но после четырехмесячного пребывания за океаном решил, что он нужнее в «Минае», где снова будет помогать наставнику Владимиру Шарану.
Напомним, что в весенней части сезона ассистентами Шарана были Сергей Mизин, Вадим Чернышенко, Сергей Симоненко и Андрей Новак, отвечавший за подготовку вратарей.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Sport.ua подводит итоги недели в теннисе
Первая ракетка Украины завершила выступления на травяном турнире в Великобритании