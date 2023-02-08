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Украина. Премьер лига
08 февраля 2023, 13:16 | Обновлено 08 февраля 2023, 13:33
774
3

Известный украинец покинул тренерский штаб аутсайдера УПЛ и уехал в США

Игорь Лучкевич ушел из «Миная»

08 февраля 2023, 13:16 | Обновлено 08 февраля 2023, 13:33
774
3
Известный украинец покинул тренерский штаб аутсайдера УПЛ и уехал в США
Instagram. Игорь Лучкевич

Украинский футбольный клуб «Минай» попрощался с техническим директором Игорем Лучкевичем.

«Футбольный клуб «Минай» искренне благодарит теперь уже бывшего помощника главного тренера Игоря Лучкевича за проделанную работу в клубе и желает успехов в дальнейшей карьере».

В январе 2022 года Игорь Лучкевич начал работать в новом тренерском штабе Владимира Шарана, возглавившего тогда «Минай».

Как стало известно, Лучкевич переехал в США и теперь тренирует клуб «Насьональ» из города Ноксвилл. По имеющийся информации, он работает детским тренером, а также является техническим директором клуба.

Лучкевич за свою карьеру в качестве игрока поиграл за сборную Украины, а также выступал в нескольких украинских клубах: донецком и запорожском «Металлурге», «Карпатах» и «Таврии».

Отметим, что «Минай» сейчас занимает 13-е место в таблице УПЛ, имея в своем активе 14 очков после 14 туров.

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Игорь Лучкевич Минай назначение тренера
Источник ФК Минай
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Саша Лапій
Знову Гугл переклад, моск@льська понад усе? 
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Gargantua
традиционный вопрос: а в армию?
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