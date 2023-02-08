Известный украинец покинул тренерский штаб аутсайдера УПЛ и уехал в США

Украинский футбольный клуб «Минай» попрощался с техническим директором Игорем Лучкевичем.

«Футбольный клуб «Минай» искренне благодарит теперь уже бывшего помощника главного тренера Игоря Лучкевича за проделанную работу в клубе и желает успехов в дальнейшей карьере».

В январе 2022 года Игорь Лучкевич начал работать в новом тренерском штабе Владимира Шарана, возглавившего тогда «Минай».

Как стало известно, Лучкевич переехал в США и теперь тренирует клуб «Насьональ» из города Ноксвилл. По имеющийся информации, он работает детским тренером, а также является техническим директором клуба.

Лучкевич за свою карьеру в качестве игрока поиграл за сборную Украины, а также выступал в нескольких украинских клубах: донецком и запорожском «Металлурге», «Карпатах» и «Таврии».

Отметим, что «Минай» сейчас занимает 13-е место в таблице УПЛ, имея в своем активе 14 очков после 14 туров.