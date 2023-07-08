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Украина. Вторая лига
08 июля 2023, 08:49 |
102
0

Дебютант Второй лиги подписал бывшего хавбека ЛНЗ и Вереса

Антон Евдокимов подписал контракт с ФК ЮКСА

08 июля 2023, 08:49 |
102
0
Дебютант Второй лиги подписал бывшего хавбека ЛНЗ и Вереса
ФК ЮКСА. Антон Евдокимов

Футбольный клуб ЮКСА объявил о подписании бывшего игрока ровенского «Вереса» и черкасского ЛНЗ Антона Евдокимова.

27-летний футболист, который выступает на позиции опорного полузащитника, выбрал футболку под номером 5. Детали соглашения не сообщаются.

Последним клубом Евдокимова был черкасский ЛНЗ, за который он отыграл в прошлом сезоне 10 матчей в Первой лиге Украины, отличился одним забитым мячом.

Напомним, ранее ЮКСА усилилась тренером, который работал с Тете.

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Антон Евдокимов ЮКСА Тарасовка трансферы
Источник Sport.ua
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