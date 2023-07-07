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Украина. Премьер лига
07 июля 2023, 16:40 | Обновлено 07 июля 2023, 16:56
242
0

Дебютант Второй лиги усилился тренером, который работал с Тете

ФК ЮКСА пополнил тренерский штаб бразильским специалистом

07 июля 2023, 16:40 | Обновлено 07 июля 2023, 16:56
242
0
Дебютант Второй лиги усилился тренером, который работал с Тете
ФК ЮКСА. Чина и Николай Цымбал

Футбольный клуб ЮКСА объявил о подписании контракта с бразильским специалистом Фабрицио Фортесом Родригесом, более известным как Чина.

34-летний тренер, который работал с игроками «Динамо» и «Шахтера», будет отвечать в штабе Николая Цымбала за физическую подготовку игроков.

Клубная пресс-служба сообщает, что Чина, среди прочих, успел поработать с Дугласом Костой и Тете.

Напомним, в следующем сезоне ЮКСА впервые в истории выступит во Второй лиге Украины.

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Источник Sport.ua
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