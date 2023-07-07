Украина. Премьер лига07 июля 2023, 16:40 | Обновлено 07 июля 2023, 16:56
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Дебютант Второй лиги усилился тренером, который работал с Тете
ФК ЮКСА пополнил тренерский штаб бразильским специалистом
07 июля 2023, 16:40 | Обновлено 07 июля 2023, 16:56
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Футбольный клуб ЮКСА объявил о подписании контракта с бразильским специалистом Фабрицио Фортесом Родригесом, более известным как Чина.
34-летний тренер, который работал с игроками «Динамо» и «Шахтера», будет отвечать в штабе Николая Цымбала за физическую подготовку игроков.
Клубная пресс-служба сообщает, что Чина, среди прочих, успел поработать с Дугласом Костой и Тете.
Напомним, в следующем сезоне ЮКСА впервые в истории выступит во Второй лиге Украины.
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